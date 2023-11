Ospite del secondo live di X Factor, Elodie porta sul palco il suo nuovo progetto club, intitolato “Red Light”.

Elodie, regina indiscussa del pop italiano, è la seconda super ospite della nuova edizione di X Factor Italia 2023, è salita sul palco accolta dalla conduttrice Francesca Michelin. Super carica ed energica, la cantante debutta con il suo nuovo sorprendente progetto Red Light, con un medley della title track del Clubtape e del singolo A fari spenti.

“Red Light” sul palco di X Factor

“Questo teatro si sta per trasformare in un dancefloor e io sto per fangirlare pesantemente, perché sta per salire su questo palco un’artista straordinaria!“, annuncia Francesca Michelin introducendo la pop star sul palco.

L’X Factor Arena si è colorato di rosso nella serata di ieri, 2 novembre. Elodie si è esibita con il suo nuovo singolo “Red Light”, primo Clubtape in Italia. L’artista ha quindi presentato il suo nuovo progetto composto da sette tracce, nato dall’adrenalina dell’esperienza dello show andato sold out al Mediolanum Forum lo scorso maggio.

I successi di Elodie

“Serviva qualcosa che mi caricasse ancora di più per le nuove date, che ricordasse il lavoro che facevo in discoteca, perché non dimentico da dove arrivo” ha raccontato sul palco. Dal 17 novembre, la regina del pop ripartirà da Napoli per i concerti, con tante date sold out che hanno reso necessario persino un terzo appuntamento a Milano previsto il 9 dicembre.

Da quell’evento che è riuscita ad ispirarla è nato poi “Elodie Show 2023”, uno speciale atteso per venerdì 10 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, e alle 21:30 in chiaro su TV8 , raccogliendo tutte le sue hit eseguite dal vivo.

Ricordando l’importanza della combo tra talento e duro lavoro, l’artista dichiara: “Sono molto felice e non vedo l’ora di giocare e divertirmi con voi!”.

