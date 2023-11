Terminata anche la seconda serata di X Factor: ecco chi è stato eliminato e qual è stato l’ospite d’eccezione.

Dopo la prima serata di X Factor 2023, le emozioni continuano a suon di musica. Ad emozionare, sia gli artisti in sfida che quelli con ormai un gran successo alle spalle. Il palco si è tinto di rosso con il debutto di Elodie, che ha presentato il suo nuovo progetto “Red Light”. Intanto Asia ha dovuto dire addio dopo l’ultima sfida con Gaetano De Caro.

X Factor, secondo Live: chi è stato eliminato?

Ad essere eliminata dalla nuova edizione di X Factor è stata Asia, la concorrente della squadra di Fedez, finita al ballottaggio al termine della seconda manche. La giovane ha sfidato Gaetano De Caro, il concorrente della squadra di Ambra.

Ardua la decisione dei quattro giudici – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan – che non sono riusciti a dare un voto definitivo ai due sfidanti. Decisiva invece la scelta del pubblico, che con i 200 secondi di televoto hanno mandato a casa Asia.

“Sono fiera di me stessa per essere arriva fin qua, non mi aspettavo neppure di arrivare alle Audition”, ha detto Asia prima di andare via, tra le lacrime palesemente trattenute.

L’ospite della serata

Sotto la guida della conduttrice Francesca Michelin, l’Arena di X Factor si è illuminata tra le note del nuovo singolo di Elodie, “Red Light”. L’artista si è esibita con un medley della title track del Clubtape e del singolo A fari spenti.

Il suo nuovo progetto composto da sette tracce, nato dall’adrenalina dell’esperienza dello show andato sold out al Mediolanum Forum lo scorso maggio. Da quell’evento che è riuscita ad ispirarla è nato poi “Elodie Show 2023”, uno speciale atteso per venerdì 10 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, e alle 21:30 in chiaro su TV8 , raccogliendo tutte le sue hit eseguite dal vivo.

Le anticipazioni sul terzo Live di X Factor

Segnate sul calendario la data di giovedì 9 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con la prossima puntata di X Factor 2023 sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Super attesa per il terzo Live che accoglierà due ospiti d’eccezione: Colapesce Dimartino.

