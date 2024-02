In attesa del suo ritorno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Diodato annuncia il suo primo tour nei teatri.

A pochissime ore dalla sua partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti muovi”, Diodato annuncia un tour nei teatri. Si tratta del primo della sua carriera artistica, prodotto da Magellano Concerti, che si terrà questo autunno nei più prestigiosi teatri italiani. Scopriamo tutte le date in programma e come acquistare i biglietti.

Diodato nei teatri italiani

Dopo una tournée nei principali festival italiani nell’estate 2023 e dei live internazionali in Europa, America e Cina, Diodato si prepara a incontrare il suo pubblico in un contesto più raccolto e personale. Il tour, prodotto da Magellano Concerti, partirà il 28 settembre da Grosseto, al Teatro Moderno, per poi toccare città come Bari, Mestre, Milano, Roma, Napoli, Civitanova Marche e concludersi a Messina.

Di seguito tutte le date del tour:

28/09/2024 – Grosseto – Teatro Moderno (Data Zero)

– Teatro Moderno (Data Zero) 01/10/2024 – Bari – Teatro Petruzzelli

– Teatro Petruzzelli 05/20/2024 – Mestre (Ve) – Teatro Toniolo

(Ve) – Teatro Toniolo 06/10/2024 – Milano – Teatro Arcimboldi

– Teatro Arcimboldi 09/10/2024 – Roma – Auditorium Parco Della Musica

– Auditorium Parco Della Musica 11/10/2024 – Napoli – Teatro Augusteo

– Teatro Augusteo 18/10/2024 – Civitanova Marche (Mc) – Teatro Rossini

(Mc) – Teatro Rossini 19/10/2024 – Pescara – Teatro Massimo

– Teatro Massimo 23/10/2024 – Palermo – Teatro Golden

– Teatro Golden 24/10/2024 – Catania – Teatro Metropolitan

– Teatro Metropolitan 26/10/2024 – Rende (Cs) – Teatro Garden

(Cs) – Teatro Garden 29/10/2024 – Firenze – Teatro Verdi

– Teatro Verdi 30/10/2024 – Bologna – Europauditorium

– Europauditorium 14/11/2024 – Torino – Teatro Colosseo

– Teatro Colosseo 16/11/ 2024 – Mantova – Teatro Sociale

– Teatro Sociale 17/11/2024 – Trento – Auditorium Santa Chiara

I biglietti per il tour “Diodato nei teatri 2024” saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 del 6 febbraio su TicketOne.

Il debutto a Sanremo 2024

Nel 2024 il cantautore tornerà al Festival di Sanremo, che lo ha visto trionfare nel 2020 con il singolo “Fai Rumore”. Oggi, il brano “Ti muovi” che Diodato porterà sul palco dell’Ariston, è una rappresentazione del legame indissolubile tra l’emozione e il movimento interiore, che si riflettono anche all’esterno.

Scritta, composta e arrangiata dallo stesso artista – che ne firma anche la produzione artistica con Tommaso Colliva – la canzone sanremese uscirà su tutte le piattaforme digitali mercoledì 7 febbraio, accompagnato dal videoclip ufficiale.

