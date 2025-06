Coma_Cose, inizia il tour 2025: date e scaletta delle canzoni

Sta per iniziare il tour 2025 dei Coma_Cose: scopriamo quali sono le date in programma e quale sarà la scaletta delle canzoni!

Dopo il successo della loro hit “Cuoricini” presentata sul palco di Sanremo 2025, i Coma_Cose sono pronti a coinvolgere il loro pubblico in una serie di eventi live che promettono di essere memorabili. Il duo milanese si esibirà per tutta l’estate sui palchi dei principali festival italiani: scopriamo le date e la scaletta delle cazoni!

Coma_Cose: le date del tour estivo 2025

Il tour estivo dei Coma_Cose prevede un viaggio attraverso l’Italia, con partenza il 19 giugno da Azzano Decimo e chiusura il 22 agosto a Diamante. Gli appuntamenti includono palcoscenici prestigiosi come l’Anfiteatro delle Cascine a Firenze e l’Arena della Regina a Cattolica, oltre a molti altri luoghi simbolici della bellezza italiana.

Coma Cose Credits: Silvia Violante Rouge

Questi eventi estivi si configurano come un’opportunità unica per i fan di vivere momenti di pura condivisione musicale in ambientazioni da sogno. Ecco tutte le date in programma nel tour estivo 2025 dei Coma_Cose:

19 giugno 2025 AZZANO DECIMO (PN) – FIERA DELLA MUSICA – Piazza Libertà

29 giugno 2025 TRENTO – TRENTO LIVE FEST – Trentino Music Arena

3 luglio 2025 FIRENZE – ANFITEATRO DELLE CASCINE

4 luglio 2025 ANCONA – ULISSE FEST

16 luglio 2025 ASTI – ASTI MUSICA 25 – Piazza Alfieri

20 luglio 2025 ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL (PD) – Castello Carrarese

22 luglio 2025 BISCEGLIE (BT) – DOLMEN SUMMER FEST – Sveva Arena

24 luglio 2025 NAPOLI – EX BASE NATO

25 luglio 2025 FASANO (BR) – LUCE FESTIVAL – Piazza Ciaia

27 luglio 2025 ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTO IL VULCANO FEST – Anfiteatro Falcone e Borsellino

2 agosto 2025 CATTOLICA (RN)– ARENA DELLA REGINA

10 agosto 2025 BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

17 agosto 2025 FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA BENEDETTO CROCE

22 agosto 2025 DIAMANTE (CS) – TIRRENO FESTIVAL – Teatro dei Ruderi

La scaletta delle canzoni

Il repertorio per questi concerti comprenderà sia i più grandi successi del duo che le loro canzoni più recenti. Ecco la scaletta delle canzoni: