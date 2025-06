L’11 giugno inizia il tour 2025 di Giorgia: scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Nel 2025 Giorgia celebra un traguardo importante: il trentesimo anniversario di “Come saprei“, un brano che non solo ha segnato la sua carriera ma è diventato un vero e proprio inno nell’universo della musica italiana.

Per festeggiare questo importante anniversario, la cantante si appresta a incantare i suoi fan con un tour estivo e autunnale che promette emozioni e musica di alta qualità. Scopriamo quali sono le date in programma e la probabile scaletta delle canzoni.

Giorgia: le date del tour 2025

Quest’estate i fan di Giorgia avranno l’opportunità di avvicinarsi alla loro icona in location spettacolari sparse per l’Italia. Da Roma a Siracusa, passando per la maestosa Villa Manin e la storica Reggia di Caserta, Giorgia porterà il suo talento e la sua voce incomparabile, celebrazione vivente di una carriera fenomenale. Ecco le date in programma del tour estivo 2025 di Giorgia:

11 giugno – Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo (BI);

13 e 14 giugno – Terme di Caracalla, Roma;

21 luglio – Villa Manin, Codroipo (UD);

25, 26 e 28 luglio – Teatro Greco, Siracusa;

16 e 26 settembre – Reggia di Caserta, Caserta.

Giorgia a Roma si esibisce per il pubblico durante il Blu Live Tour nel 2023 – notiziemusica.it

Ma il viaggio musicale non si ferma qui. L’autunno vedrà l’artista esibirsi nei maggiori palazzetti del Paese, tra cui l’Unipol Arena di Bologna e il Palazzo dello Sport di Roma. Ecco le date del tour autunnale di Giorgia:

25 novembre – Palazzo del Turismo, Jesolo (VE);

6 dicembre – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

8 dicembre – Nelson Mandela Forum, Firenze;

10 dicembre – Inalpi Arena, Torino;

12 dicembre – Vitrifrigo Arena, Pesaro;

16 dicembre – Kioene Arena, Padova;

19 e 22 dicembre – Palazzo Dello Sport, Roma;

21 marzo – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

23 marzo – Unipol Forum, Assago (MI);

28 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze.

La scaletta delle canzoni

La voce di Giorgia, una delle più riconoscibili e amate del panorama italiano, promette di regalare nuovi ricordi indelebili a tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare ai suoi concerti. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che porterà sul palco: