Vasco Rossi ha annunciato le date del tour 2026: tutti i dettagli

Vasco Rossi è pronto a tornare in tour anche nel 2026: scopriamo quali sono le date dei concerti in programma per il prossimo anno.

Mentre il suo tour 2025 continua a riscuotere ovunque un successo incredibile, Vasco Rossi è già proiettato verso il futuro. Il rocker ha infatti annunciato le date del suo tour 2026, una serie di concerti che lo porteranno ad esibirsi in alcune delle più importanti città italiane. Scopriamo tutti i dettagli su questi attesissimi eventi.

Vasco Rossi: le date del tour 2026

Il tour 2026 vedrà Vasco Rossi esibirsi in località che spaziano dal nord al sud dell’Italia, abbracciando un’ampia varietà di paesaggi e di pubblico. Le date selezionate per i concerti di Vasco Rossi comprendono due serate per ogni città.

Ecco la lista completa dei concerti del tour 2026 di Vasco:

5-6 giugno 2026 – Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani”

12-13 giugno 2026 – Olbia, Arena

18-19 giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

23-24 giugno 2026 – Ancona, Stadio del Conero

28-29 giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

L’itinerario del tour tocca alcuni luoghi iconici, come il Parco Urbano “Giorgio Bassani” di Ferrara e lo Stadio San Nicola di Bari, siti che diventeranno scenari delle serate rock firmate Vasco. Ogni location è stata scelta con cura per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile, all’insegna della buona musica e dell’inconfondibile stile di Vasco Rossi.

Biglietti e anticipazioni del tour

La vendita dei biglietti prenderà il via a luglio, offrendo ai fan la possibilità di assicurarsi un posto per questi attesissimi eventi. L’annuncio delle date e delle sedi del tour è stato dato direttamente da Vasco, nel corso di una performance allo Stadio Dall’Ara di Bologna, dimostrando una volta di più il legame diretto che l’artista mantiene con il suo pubblico.

Il tour del 2026 si preannuncia come un nuovo capitolo nella lunga storia di successi di Vasco Rossi, un’occasione imperdibile per i fan di tutte le età di vivere un’esperienza unica, sospesi tra le note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.