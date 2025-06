Modà, concerto a San Siro: la scaletta delle canzoni

Giovedì 12 giugno i Modà si esibiscono allo Stadio San Siro di Milano: scopriamo la scaletta delle canzoni.

Il ritorno live dei Modà a si annuncia come un’esperienza emozionante e ricca di pathos. “La notte dei romantici“, titolo che la band ha dato al tour 2025, inizia questa sera, giovedì 12 giugno, sotto le stelle dello Stadio di San Siro di Milano. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco.

Modà: le date del tour 2025

Il ritorno dei Modà è un momento atteso da molti fan. La prestigiosa cornice dello Stadio di San Siro è pronta ad accogliere la band milanese, che si prepara a dare il via a “La notte dei romantici – il tour”. Questa esibizione, che fa seguito alla loro partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Non ti dimentico“, segna un punto di svolta per il gruppo, che sceglie di celebrare il loro ritorno in grande stile.

L’appuntamento milanese, insieme a quello successivo a Cagliari, anticipa un tour autunnale nei Palasport, promettendo una stagione ricca di musica e performance indimenticabili. Ecco tutte le date del tour 2025 dei Modà:

12 giugno 2025 – Milano, Stadio San Siro

28 giugno 2025 – Cagliari, Fiera di Cagliari

30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena

05 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

18 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

26 novembre 2025 – Bari, Palaflorio

02 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

La scaletta delle canzoni

Con “La notte dei romantici”, lo Stadio San Siro diventa il teatro di una celebrazione della musica, dell’amore e dei sogni, attraverso le note di una delle band più amate d’Italia. Ecco la scaletta delle canzoni: