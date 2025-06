Il ruolo di Marta Fascina nella politica italiana e la sua vita dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi: un viaggio tra politica, lutto e affari personali.

Marta Fascina, nota al grande pubblico come l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, continua a destare interesse per il suo ruolo nella politica italiana e per la sua vita privata dopo la scomparsa del Cavaliere. Sebbene conduca una vita ritirata, Fascina mantiene saldamente le posizioni acquisite grazie alla sua vicinanza con l’ex premier.

La sua attività politica, caratterizzata da numerose assenze ma da una ferma determinazione a mantenere il suo incarico, si intreccia con un profondo lutto personale che ha segnato il suo quotidiano. Parallelamente, gestisce impegni familiari e immobiliari, sottolineando la sua capacità di conciliare diverse sfere della sua esistenza.

Una presenza politica tra alti e bassi

Marta Fascina ha costruito la sua carriera politica all’ombra del prestigio di Silvio Berlusconi, con il quale ha condiviso una relazione significativa. Nonostante il suo ruolo spesso dietro le quinte, è riuscita a ottenere il posto di segretaria della commissione Difesa della Camera. Tuttavia, i dati mostrano che è una delle parlamentari con più assenze in aula.

La sua posizione è stata recentemente confermata il 10 giugno 2025, quando, nonostante una lunga assenza, è tornata per il voto che le ha permesso di mantenere il suo incarico. Alle critiche mosse contro di lei, Fascina ha risposto con fermezza: “Questo posto lo scelse per me mio marito, Silvio Berlusconi, come lo scelse per il capogruppo”.

Il lutto e la vita personale di Marta Fascina

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha affrontato un periodo di lutto profondo. Chiusa nella grande Villa San Martino, concessa dai figli di Berlusconi, vive con il padre e una zia. Le sue apparizioni pubbliche sono rare e segnate dal dolore, come dimostra la sua breve presenza allo stadio di Monza per il Trofeo Berlusconi l’8 agosto 2024. Ai giovani di Forza Italia ha spiegato: “Troppo forte il dolore per l’uomo che ho amato, non posso essere con voi”. Questo dolore l’ha tenuta lontana anche dalla commemorazione di Berlusconi a Paestum.

Nonostante il dolore, Marta Fascina ha dimostrato di saper gestire anche affari immobiliari a favore del fratello. A un anno dalla morte di Berlusconi, ha acquistato una delle proprietà del Cavaliere per oltre un milione di euro, regalando al fratello un grande appartamento a Milano 2. Questo gesto sottolinea come Fascina riesca a bilanciare il suo lutto personale con la cura dei legami familiari. La sua figura resta complessa e affascinante, intrecciando politica, affetti e strategie personali in un contesto che continua a evolversi.