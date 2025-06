Un omaggio speciale a Silvio Berlusconi: Mediaset ricorda il suo fondatore con un programma che esplora la sua eredità.

Mediaset ha deciso di omaggiare Silvio Berlusconi, a due anni dalla sua scomparsa, con uno speciale televisivo che esplora la sua vita e il suo lascito. Giovedì 12 giugno, alle 20:40, le reti principali del gruppo, tra cui Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24, trasmetteranno in contemporanea Caro Presidente, il tempo vola.

La trasmissione, narrata da Toni Capuozzo e diretta da Roberto Burchielli, mira a ricordare l’uomo che con la sua figura ha saputo dividere e affascinare, offrendo un viaggio tra emozioni e memoria per tenere viva la sua complessa eredità.

Un racconto intimo e rispettoso della vita di Berlusconi

Caro Presidente, il tempo vola si propone di delineare un ritratto dettagliato di Silvio Berlusconi, scavando nei momenti meno noti e nei gesti lontani dai riflettori. Toni Capuozzo, testimone di molti degli anni più significativi di Berlusconi, accompagna gli spettatori attraverso un percorso che intreccia testimonianze e immagini, offrendo una visione completa della personalità dell’ex Cavaliere. Il programma restituisce la complessità di un leader che ha avuto un impatto significativo sulla storia italiana, sempre con un occhio attento alla comunicazione, il suo tratto distintivo.

Silvio Berlusconi

Dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, l’Italia si è interrogata sull’eredità che ha lasciato. Lo speciale di Mediaset invita a riflettere su come Berlusconi avrebbe interpretato l’Italia di oggi, con le sue parole sempre dirette e spesso sorprendenti. La sua influenza, sia politica che mediatica, continua a essere percepita, e il programma esplora il suo sguardo su un’attualità sempre più fragile, facendo emergere quanto il suo pensiero continui a influenzare il presente.

Dettagli della trasmissione e riflessioni dalla politica

Caro Presidente, il tempo vola sarà trasmesso il 12 giugno in simulcast su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Tgcom24. La Premier Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio di ricordo nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Berlusconi, definendolo un “imprenditore visionario e leader politico” e sottolineando come la sua eredità viva nelle lotte per la libertà e il buon governo che proseguono tutt’oggi. Questo speciale rappresenta un’occasione unica per riflettere sulla complessità e sull’impatto duraturo di Silvio Berlusconi sulla società italiana.