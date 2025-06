Anna Pepe torna con “Désolée”: testo e significato della canzone

Anna Pepe è tornata sulla scena musicale con “Désolée”: scopriamo il testo e il significato della canzone!

L’estate si accende con le nuove hit che promettono di far ballare e cantare appassionatamente. Tra queste, emerge con forza il nome di Anna Pepe, la cantante genovese che sta conquistando le classifiche musicali con il suo ultimo singolo, “Désolée“. Scopriamo testo e significato della canzone!

“Désolée” di Anna Pepe: il significato della canzone

“Désolée” un mix esplosivo di reggaeton e pop elettronico, non solo promette di essere la colonna sonora ideale per le serate estive ma racchiude in sé un messaggio di forza e autenticità.

Stasera io non faccio come si deve

Faccio vedere a tutti come si beve

E te lo giuro che non ti scrivo nemmeno

Se ad agosto vedo cadere la neve

Anna Pepe

La nuova canzone di Anna Pepe narra la storia di una serata avventurosa in cui la protagonista, Anna, si trova a fare i conti con la presenza di una persona complicata – un ragazzo che sa di dover evitare ma verso il quale si sente inesorabilmente attratta.

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Attraverso il testo, si percepisce una forte espressione di indipendenza e autenticità. Anna Pepe attraverso la sua musica ci invita a vivere liberamente, senza il bisogno di giustificare il proprio comportamento, specialmente in amore. In un contesto musicale dove spesso si tende a conformarsi, “Désolée” spicca come un inno alla libertà personale e all’autentica espressione di sé.

Il testo della canzone

Mi sono persa dentro questa festa

Ti son venuto a cercare dopo il terzo mescal

Solamente con te non so fare la tosta

Non c’è nessuno che può domare una leonessa

Continua per il testo integrale