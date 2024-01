Dopo il successo dell’album “Lux Eterna Beach”, Colapesce e Dimartino tornano con una serie di appuntamenti estivi.

Dopo aver scalato le classifiche con il loro secondo album “Lux Eterna Beach”, Colapesce e Dimartino sono pronti a portare la loro musica dal vivo in giro per l’Italia con il tour estivo “Lux Eterna Beach Estate 2024”. I biglietti per le prime date annunciate sono già disponibili, e i fan possono aspettarsi una serie di concerti che promettono di essere tra gli eventi più attesi dell’estate

Il tour estivo di Colapesce e Dimartino

Il “Lux Eterna Beach Estate 2024” tour vedrà Colapesce e Dimartino esibirsi in alcune delle location più suggestive d’Italia. Sarà uno degli eventi più attesi dell’anno, dopo il tour invernale che ha registrato numerosi sold out.

La serie di live in programma per la prossima estate, è un omaggio all’ultimo album “Lux Eterna Beach”, uscito lo scorso 3 novembre. Ancora una volta il duo è riuscito a fare breccia nel cuore dei fan, con singoli come “Cose da pazzi”, “Splash”, “Considera”, e “Sesso e Architettura”.

Tra questi, il brano “Splash” ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Lucio Dalla al Festival di Sanremo. Inoltre, è stato decretato canzone dell’anno da Rolling Stone Italia.

Le date e i biglietti

Colapesce e Dimartino sono attesi in diverse città italiane, tra cui Milano, Roma e Castelbuono (PA). I biglietti per queste date sono già in vendita, mentre quelli per le nuove date saranno disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito, tutte le date aggiornate del tour:

24 maggio 2024 – Segrate (MI) @ MI AMI FESTIVAL Circolo Magnolia

(MI) @ MI AMI FESTIVAL Circolo Magnolia 22 giugno 2024 – Roma @ ROMA SUMMER FEST Cavea Auditorium Parco della Musica

@ ROMA SUMMER FEST Cavea Auditorium Parco della Musica 3 luglio 2024 – Perugia @ L’UMBRIA CHE SPACCA Giardini del Frontone – NUOVA DATA

@ L’UMBRIA CHE SPACCA Giardini del Frontone – NUOVA DATA 19 luglio 2024 – Gardone Riviera (BS) @ TENER-A-MENTE FESTIVAL Anfiteatro del Vittoriale – NUOVA DATA

(BS) @ TENER-A-MENTE FESTIVAL Anfiteatro del Vittoriale – NUOVA DATA 26 luglio 2024 – Gradisca D’Isonzo (GO) @ ONDE MEDITERRANEE FESTIVAL – NUOVA DATA

(GO) @ ONDE MEDITERRANEE FESTIVAL – NUOVA DATA 8 agosto 2024 – Castelbuono (PA) @ YPSIGROCK FESTIVAL

(PA) @ YPSIGROCK FESTIVAL 10 agosto 2024 – Noto (SR) @ Scalinata della Cattedrale – NUOVA DATA

I fan possono acquistare i biglietti per il “Lux Eterna Beach Estate 2024” tour sul sito di Vivo Concerti e TicketOne.

