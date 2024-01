Annalisa annuncia il suo primo concerto all’Arena di Verona, un traguardo che segna la realizzazione di un sogno a lungo custodito.

Un successo dopo l’altro per Annalisa, che a novembre ha dato vita ad uno show sorprendente al Forum di Assago. Un live che rappresentava però solo un assaggio di quello che l’artista ci regalerà nel nuovo anno, pronto per un grande successo che segna per Scarrone la realizzazione del sogno di tutta una vita. Dopo il Festival di Sanremo, è già in programma il live all’Arena di Verona.

Annalisa: “Il mio sogno nel cassetto”

Per la prima volta, in un concerto tutto suo, Annalisa è pronta a far ballare l’Arena di Verona. E’ stata la popstar ad annunciare l’emozionante notizia sul suo profilo Instagram, sottolineando come questo evento rappresenti la realizzazione di un sogno nel cassetto.

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena“, si legge nel post.

“Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui“, ha aggiunto Annalisa, per poi concludere: “Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero“.

Il concerto all’Arena di Verona

L’Arena di Verona negli ultimi anni è diventata uno dei luoghi più importanti e rinomati della musica pop mondiale, ospitando alcuni degli artisti più importanti. Prossimamente farà da sfondo al concerto di Annalisa, intitolato “Tutti in Arena”, che si terrà il 14 maggio 2024.

Per il live, che sarà una delle tappe del suo tour, le prevendite partiranno oggi pomeriggio, 25 gennaio, alle 16:00. Di seguito tutte le date del tour 2024:

6 aprile 2024 – FIRENZE – Mandela Forum

8 aprile 2024 – TORINO – Palaolimpico

10 aprile 2024 – MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 – BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 – NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 – BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

24 aprile 2024 – PADOVA – Kione Arena

29 aprile 2024 – MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

Prima della partenza del suo tour però, la cantate dovrà solcare il palco dell’Ariston per la sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo, dove si esibirà con “Sinceramente”.

Riproduzione riservata © 2024 - NM