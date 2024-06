Il 7 giugno esce il nuovo singolo di Colapesce Dimartino: “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”.

Il duo Colapesce Dimartino, amato per le sue melodie evocative e testi poetici, è pronto a conquistare nuovamente il cuore dei fan con un singolo dal titolo promettente: “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare“.

Il brano, che verrà rilasciato il 7 giugno sotto l’etichetta Numero Uno/Sony Music, promette di essere la colonna sonora perfetta per l’estate 2023, accompagnando le giornate e le serate dei numerosi fan degli artisti.

Atmosfere acustiche e estive

Il singolo si annuncia con atmosfere acustiche e un mood decisamente estivo, ideale per essere ascoltato sotto l’ombrellone o durante le lunghe serate in riva al mare. Scritta da Lorenzo e Antonio, la canzone affronta temi perfetti per la stagione estiva come gli amori fugaci e la nostalgia dei ritorni a casa dopo una giornata trascorsa sulla spiaggia.

Colapesce Dimartino

Il loro racconto di “belle minchiate e canzoni già usate” viene reso con una leggerezza ed una naturalezza che promettono di conquistare gli ascoltatori, evocando quella sensazione unica che solo le estate sa offrire.

Un tour per l’estate 2024

Dopo una partenza entusiasmante con il live al Mi Ami Festival, il duo non si ferma e annuncia il loro nuovo tour “Lux Eterna Beach Estate 2024“. Colapesce e Dimartino sono pronti a portare la loro musica e la loro energia unica sui palchi dei più importanti festival italiani, promettendo di regalare ai loro fan un’estate indimenticabile.

Ecco tutte le date del loro tour estivo iniziato il 24 maggio:

12 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

15 giugno – BOLOGNA – WMF Festival

22 giugno – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

28 giugno – LUGA (RA) – Ravenna Festival

3 luglio – PERUGIA – L’Umbria Che Spacca

13 luglio – ALBEROBELLO (BA) – Locus Festival

19 luglio – GARDONE RIVIERA (BS) – Tener-a-mente Festival

26 luglio – GRADISCA D’ISONZO (GO) – Onde Mediterranee Festival

28 luglio – S. SALVO MARINA (CH) – Piazzale Cristoforo Colombo

4 agosto – CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Be Alternative Festival

8 agosto – CASTELBUONO (PA) – Ypsigrock Festival

10 agosto – NOTO (SR) – Scalinata della Cattedrale

12 agosto – SPECCHIA (LE) – Piazza del Popolo

5 settembre – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) – Popcast Festival

7 settembre – OIRA VALLE OSSOLA (VB) – Tones Teatro Natura

15 settembre – ACCIAROLI (SA) – Viviamocilento Slow Festival

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.