Geolier: il 7 giugno esce “Dio lo sa”

Geolier sta per tornare con “Dio lo sa”, il suo nuovo album che contiene 21 tracce e molti brani in collaborazione.

Domani, venerdì 7 giugno, esce “Dio lo sa“, il nuovo album in studio di Geolier presentato ieri in anteprima per i suoi fan in Piazza Ciro Esposito a Napoli, a Scampia. Il rapper ha deciso di svelare i feat e le collaborazioni dell’album in modo originale, organizzando un collegamento in streaming con lo Stadio Maradona dove erano presenti diversi amici del rap italiano.

“Dio lo sa”: brani e collaborazioni

Il nuovo album di Geolier contiene ben 21 tracce, tra cui anche “I p’me tu p’te“, il brano con cui ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo. In “Dio lo sa” il rapper parla molto di amore, delle difficoltà che si affrontano nelle relazioni, ma anche di amicizia e, ovviamente, dell’attaccamento alla sua Napoli, costante punto di riferimento per il cantante.

Di seguito vi presentiamo la tracklist di “Dio lo sa”:

PER SEMPRE (prod. Michelangelo) IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse) EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz) SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats) IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust) PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit) EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy) UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune) EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra) 6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee) 357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67) DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee) BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats) GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee) SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi) I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo) NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz) CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee) L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI) FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Geolier: il tour 2024

Ecco tutte le date del tour estivo di Geolier: