Oggi è uscito il nuovo album dei Club Dogo: “Non rilasceremo interviste”. In occasione del lancio il trio ha annunciato che si esibirà a San Siro il prossimo 28 giugno.

I Club Dogo avevano già fissato 10 concerti che si terranno la prossima primavera al Forum di Assago. Oggi, in occasione del lancio del nuovo disco, Jake La Furia, Gué Pequeno e Don Joe hanno comunicato ai fan che il prossimo 28 giugno 2024 si esibiranno sul palco dello Stadio San Siro di Milano. I biglietti per il concerto saranno in vendita da domani, 13 gennaio, a partire dalle 14.

Club Dogo: il Pop-Up store in piazza San Babila

In occasione dell’uscita di “Non rilasceremo interviste“, nuovo album del gruppo, oggi 12 gennaio e domani venerdì 13 verrà allestito un pop up store in Piazza San Babila a Milano. Al suo interno, oltre alla possibilità di acquistare il merchandising e il disco, ci saranno diverse sorprese: acquistando una qualsiasi versione del nuovo album si riceverà in omaggio un poster celebrativo; acquistando prodotti musicali o merchandising del gruppo si potrà accedere al tattoo corner e farsi tatuare gratuitamente il logo del trio.

Allo store temporaneo saranno sicuramente presenti i 3 artisti, anche se ancora non è confermato quando: probabilmente venerdì 13 alle 16. L’evento è l’ennesima ottima trovata pubblicitaria del gruppo per il lancio del nuovo album. Sarà anche un’occasione per i Club Dogo per incontrare direttamente i propri fan e dialogare con loro. Il trio infatti ha già comunicato tramite post su Instagram che, come dice lo stesso titolo dell’album, non saranno rilasciate interviste ai giornalisti: dunque non ci saranno appuntamenti ufficiali in cui verrà discusso il contenuto dei brani e le collaborazioni che compaiono all’interno del cd.

Club Dogo: la tracklist di “Non rilasceremo interviste”

Ecco la tracklist di “Non rilasceremo interviste” nel dettaglio:

C’era una volta in Italia Mafia del Boom Bap Nato per questo (Ft. Marracash) Malafede King of the jungle Milly (Ft. Sfera Ebbasta) In sbatti Soli a Milano (Ft. Elodie) Tu non sei lei Frate Indelebili

