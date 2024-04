Claudio Baglioni ha ricevuto la Lupa Capitolina da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: i due hanno cantato insieme.

Roma ha deciso di festeggiare i 60 anni di carriera di Claudio Baglioni consegnandogli la meritatissima Lupa Capitolina. Sabato 13 aprile il cantautore romano si è infatti recato in Campidoglio dove ha ricevuto l’ambito riconoscimento dalle mani del sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. I due hanno poi fatto un piccolo duetto che è stato postato sui social da parte del sindaco.

Le parole di Claudio Baglioni e di Roberto Gualtieri

Una mattinata carica di emozioni, quella di sabato al palazzo Senatorio. A testimoniarlo è Baglioni stesso che, fuori dal Campidoglio al termine della cerimonia, ha commentato così: “Un onore ricevere questo premio e lo dedico ai miei genitori perchè è grazie a loro, emigrati da un paesino dell’Umbria, che ho costruito questo legame con questa città.”

“Sono ancora oggi molto legato a Centocelle e l’invito di suonare lì mi fa piacere, chissà se ci sarà un blitz o qualche sorprese” – conclude poi il cantautore. “Lo aspettiamo a braccia aperte, che torni dove tutto è iniziato” – è stata la risposta del presidente del V Municipio, Mauro Caliste.

Roberto Gualtieri, al termine della cerimonia che si è svolta in aula Giulio Cesare, ha ringraziato Baglioni per questi 60 anni di passione e dedizione: “Con le sue canzoni Claudio Baglioni è entrato non solo nella storia della musica italiana, ma anche nei cuori di tutti noi. Il legame con la nostra città, la dedica ai suoi genitori. E’ una stata davvero una cerimonia emozionante“.

Il duetto di Gualtieri e Baglioni

Il momento più singolare della cerimonia è sicuramente stato il duetto tra il sindaco di Roma e il cantautore. Gualtieri alla chitarra, Baglioni alla voce: i due hanno intonato l’intramontabile “E tu come stai?“. La breve clip dell’esibizione è stata condivisa sui social del sindaco ed è immediatamente diventata virale.

