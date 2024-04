Su Instagram, Cristina D’Avena e Rocco Siffredi hanno pubblicato una foto insieme: nella didascalia scrivono di avere in serbo grandi novità.

Una collaborazione inaspettata quella tra un attore porno e la regina delle sigle dei cartoni animati, eppure sembra che le cose stiano davvero così. Ad annunciarlo sono stati proprio i diretti interessati, Cristina D’Avena e Rocco Siffredi, tramite un post su Instagram.

Il post su Instagram

Su Instagram, Cristina D’Avena e Rocco Siffredi hanno condiviso una foto che ha fatto infiammare il web. I due si sono infatti incontrati domenica in occasione dell’Ancona Comics&Games dandosi il cambio sul palco del PalaPrometeo Estra.

Alle 15.30 è arrivato Siffredi, mentre alle 17 è stato il turno di Cristina D’Avena che ha intrattenuto il pubblico con una breve esibizione e con un successivo meet&greet. I due si sono incontrati nel backstage e si sono scattati una foto che li ritrae sorridenti e abbracciati.

Nella didascalia hanno scritto “Presto grandi novità“, aggiungendo anche le emoticon del diavoletto dell’angioletto. Che sia in arrivo una collaborazione tra i due?

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni: restiamo in attesa che i due artisti svelino maggiori dettagli. Sotto al post non sono mancati i commenti divertiti dei fan. Un utente scrive: “L’incontro tra la mia infanzia ed adolescenza“. E ancora “La coppia di cui avevo bisogno“, “Non succede ma se…ah, forse succede!“, “Sarebbe l’unico modo per rendere la vita di noi millennials degna di essere vissuta“.

Gli impegni di Cristina D’Avena e Rocco Siffredi

Cristina D’Avena

In questo momento Cristina D’Avena sta andando in giro per l’Italia con il suo tour in cui ripropone le sigle dei cartoni animati più amati di sempre. Rocco Siffredi invece è al centro dell’attenzione per via della serie Netflix “Supersex” che racconta la sua carriera. Nello show che sta facendo molto parlare di sé il pornoattore è interpretato da Alessandro Borghi.

Riproduzione riservata © 2024 - NM