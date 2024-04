I Pinguini Tattici Nucleari continuano a collezionare un successo dopo l’altro: il loro nuovo tour prevede 33 date, tutte andate sold out.

Il “Non perdiamoci mica di vista – Fake news indoor tour” dei Pinguini Tattici Nucleari ha preso il via ieri, al Mediolanum Forum di Milano, con il primo dei 6 concerti in programma. il nuovo tour, che nel 2024 li porterà in tutta in Italia, prevede ben 33 date e i biglietti sono già completamente esauriti. Un traguardo che non sorprende se si pensa che la band, per il tour del 2023, aveva venduto il numero record di 1 milione di biglietti.

Il successo dei Pinguini Tattici Nucleari

I membri della band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo, sembrano ormai lontani dall’essere dei giovani wannabe, come dice la loro famosa canzone. Anzi, i loro numeri sembrano ormai quelli di popstar internazionali. A confermarlo sono sia i risultati record in termini di vendite ottenuti dal gruppo, sia il livello dei loro concerti, che ad ogni nuovo tour si fa sempre più alto.

A loro, però, non piace palare troppo di numeri: “Quel dato che parla di un milione di spettatori è importante,” – ha commentato la band – “ma non vogliamo diventare solo una cifra. Ultimamente si parla spesso tra colleghi di disagi che subentrano quando si comincia a parlare troppo di numeri e poco di arte. Consideriamo quel milione come simbolo di un viaggio“.

Il commento della band

Pinguini Tattici Nucleari

Dopo il primo live del nuovo tour, i Pinguini Tattici Nucleari hanno commentato così il loro incredibile successo: “Noi nasciamo come band e il live è parte dei nostro Dna. Abbiamo imparato fin da ragazzini che il rito dei concerti è centrale per noi. E’ lavoro ma ti diverti e al momento non si sono rotte famiglie, anche se a questo giro torniamo solo due volte a casa”

