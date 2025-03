Claudio Baglioni: la scaletta del concerto a Milano

Il 15 marzo Claudio Baglioni sarà in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Claudio Baglioni, un’icona della musica italiana, ha recentemente fatto una rivelazione che ha scosso i suoi fan: nel 2026 si ritirerà dalle scene. Prima, però, il cantautore ha in programma un ultimo tour nei teatri lirici che debutterà questo sabato 15 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Scopriamo quake sarà la scaletta delle canzoni!

Claudio Baglioni: un incredibile carriera nella musica

Baglioni, il cui debutto risale agli anni ’60, si è distinto come uno dei cantautori più ammirati non solo in Italia, ma anche all’estero. Oltre a vendere milioni di dischi, vanta un record di spettatori paganti per un singolo show, con quasi 89.000 persone presenti al concerto del 6 giugno 1998 allo stadio Olimpico di Roma.

Claudio Baglioni

La decisione del ritiro è stata annunciata durante una conferenza stampa a Milano, nel corso della quale Baglioni ha espresso il desiderio di chiudere la sua carriera con un tour d’addio. Questo tour rappresenterà l’ultima opportunità per i fan di vedere l’artista esibirsi dal vivo, dopo più di 60 anni di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

La scaletta del concerto a Milano

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta del concerto di Claudio Baglioni al Teatro degli Arcimboldi d Milano basata su quella proposta il 28 settembre all’Arena di Verona: