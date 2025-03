E’ risaputo che la musica italiana sia apprezzata in tutto il mondo. Di recente, una canzone ha conquistato anche i tifosi del Bayern Monaco, celebre squadra di calcio bavarese.

Si tratta di “Montagne Verdi”, famoso brano intonato da Marcella Bella. Da diverso tempo i tifosi del Bayern Monaco hanno fatto propria la canzone, trasformandola in “Immer vorwärts FC Bayern”, in italiano “Sempre avanti FC Bayern”.

Il club, quindi, ha deciso di far diventare il brano il suo inno ufficiale, che da oggi risuonerà all’Allianz Arena prima di ogni partita.

L’idea di rendere la canzone di Marcella Bella l’inno ufficiale del club è nata lo scorso dicembre, quando il Bayern ha vinto contro l’Heidenheim. Quel giorno, la tribuna era occupata anche da un ospite d’eccezione, il tenore Jonas Kaufmann, il quale ha intonato il celebre ritornello, adattandolo.

Contemporaneamente i tifosi presenti hanno cantato una versione in tedesco, che recita: “Per sempre forza Bayern. Campioni di Germania, orgoglio di Monaco. Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte. Il nostro club: FC Bayern, nei colori bianco e rosso“.

La reazione di Marcella Bella

Lo scorso weekend il club ha presentato ufficialmente il nuovo inno prima di una partita, occasione in cui i tifosi del Bayern hanno messo in atto una bellissima coreografia con le loro sciarpe rosse e bianche.

Di fronte alla notizia Marcella Bella si è emozionata e ha deciso di condividere la sua gioia con un post su Instagram: “Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a Montagne Verdi“.

La cantante ha poi concluso: “Non solo. il ritornello viene interpretato in italiano dal celebre tenore Jonas Kaufmann. Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra, che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi“.