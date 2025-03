Achille Lauro, annuncio a sorpresa: in arrivo un nuovo album

Con un post a sorpresa su Instagram, Achille Lauro ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Comuni mortali”.

Achille Lauro riesce sempre a lasciare tutti senza parole. Questa volta il cantante di “Amore disperato” ha sorpreso tutti con un annuncio in atteso: il 18 aprile uscirà “Comuni mortali“, il suo nuovo album. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa novità discografica!

Achille Lauro: in arrivo un nuovo album

In “Comuni mortali” Achille Lauro si apre, come sempre, al cambiamento e alla metamorfosi. Nonostante il cantante abbia mantenuto un certo riserbo sul contenuto dell’album, l’idea di novità e cambiamento è suggerita dall’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui si vede una crisalide che si apre rivelando una splendida farfalla.

L’album, che segue di cinque anni “16 marzo“, rappresenta per l’artista “il modo per ricambiare tutto questo amore” ricevuto dal suo pubblico, come dichiarato sui suoi canali social durante l’annuncio dell’uscita. “Secondo alcune credenze le farfalle sono considerate lo spirito della foresta e le anime dei defunti che tornano a visitare i loro cari” – ha aggiunto l’artista.

La copertina di “Comuni mortali”

Il mistero avvolge ancora molti dettagli dell’album, inclusa la lista delle tracce. Tuttavia, Achille Lauro ha scelto di svelare qualcosa sulla copertina di “Comuni mortali”, che ritrae l’artista affiancato da una farfalla su uno sfondo bianco e nero.

Achille Lauro

La scelta di questo simbolo, legato a credenze antiche che vedono le farfalle come spiriti della foresta o anime dei defunti, anticipa i temi dell’album, incentrati sulla trasformazione e la rinascita. Un video pubblicato insieme all’annuncio mostra una crisalide che si apre, un chiaro richiamo alla metamorfosi che rappresenta l’essenza del nuovo progetto discografico.

“Comuni mortali” si configura, dunque, come un’opera che va oltre la semplice raccolta di canzoni: è un’espressione dell’evoluzione personale e artistica di Achille Lauro.