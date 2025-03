Alessandra Amoroso: nuove date per il tour estivo

Alessandra Amoroso ha aggiunto nuove date al suo tour estivo “Fino a qui Summer Tour 2025”: scopriamo tutte le tappe.

Dopo aver rivelato ai fan la sua gravidanza e aver annullato le 3 date del tour previste a settembre, Alessandra Amoroso ha aggiunto nuove date alla sua tournée estiva “Fino a qui Summer Tour 2025” che la porterà a esibirsi nelle principali arene italiane. Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandra Amoroso: un’estate all’insegna della musica

La voce unica di Alessandra Amoroso è pronta a incantare il pubblico italiano durante l’estate del 2025. Con una serie di concerti pianificati in diverse città italiane, da Roma a Lecce, passando per località di grande fascino come Taormina e Forte dei Marmi, si prospetta una stagione ricca di appuntamenti imperdibili per i fan della cantante.

Qui il calendario completo del tour:

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

3 luglio 2025 – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

18 luglio 2025 – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 – CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

5 agosto 2025 – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

Un annuncio che scalda il cuore

La vita di Alessandra Amoroso è in attesa di un lieto evento che ha portato a una revisione del suo “Fino a qui Summer Tour 2025.” A seguito dell’annuncio della sua gravidanza, alcuni concerti in programma a fine estate sono stati annullati.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024 – www.notiziemusica.it

I fan, tuttavia, possono trovare consolazione nel ricco calendario di date confermate che vedrà la cantante esibirsi in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla a Roma.