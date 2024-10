Chiara Biasi, frecciatina a Fedez: ecco cosa è successo

Dopo l’arresto del bodyguard di Fedez, Chiara Biasi ha pubblicato su Instagram una frecciatina rivolta al rapper: scopriamo cosa è successo!

A Chiara Biasi non è andato proprio giù di esser stata tirata in mezzo nel dissing tra Fedez e Tony Effe. L’influencer, rimasta in silenzio fino ad ora, ha pubblicato su Instagram una frecciatina che sembra decisamente rivolta al rapper a poche ore dall’arresto del bodyguard Christian Rosiello.

Chiara Biasi: la frecciatina rivolta a Fedez

Nelle storie Instagram di Chiara Biasi si legge: “Non vendicarti mai, siediti e aspetta: coloro che ti feriscono spesso si distruggono da soli“. Una frase che, benché non nomini direttamente Fedez, appare chiaramente indirizzata a lui e alla situazione di fragoroso clamore mediatico in cui è attualmente coinvolto.

Infatti non è sicuramente un caso che l’influencer abbia pubblicato queste parole a poche ore dall’arresto di Christian Rosiello, guardia del corpo e amico intimo di Fedez. Inoltre sono oggi emerse delle intercettazioni telefoniche, forse compromettenti, tra il rapper e Luca Lucci, leader della curva sud del Milan, anch’egli arrestato. Il fulcro della vicenda sembra essere l’intenzione di Fedez di promuovere negli stadi la sua bevanda in lattina, BOEM, facendo leva proprio sulla rete di contatti nella curva milanista.

Chiara Biasi

Fedez: la frase su Chiara Biasi nel dissing con Tony Effe

Dopo la pubblicazione del pezzo di Fedez in cui lei veniva citata, Biasi aveva commentato solo ed esclusivamente con un altra frase pubblicata sempre su Instagram. “Haters gonna hate, we gonna elevate“. Una risposta breve ma d’effetto.

Perchè Chiara Biasi è così arrabbiata con Fedez? Con ogni probabilità la causa di tutto è una frase contenuta all’interno del dissing del rapper a Tony Effe. “Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip vi fate la piega” – dice il testo della canzone e la parola “keta” sta per ketamina.