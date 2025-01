Chi è Zef, tra gli autori del brano dei The Kolors a Sanremo

Zef: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer e artista protagonista come autore a Sanremo.

Produttore tra i più talentuosi in Italia, protagonista come autore a Sanremo ma anche collaboratore tra i più influenti nella scena hip hop nostrana, Zef è un nome ormai di primo piano in Italia. Un artista che, collaborando anche con Marz, ha già scritto brani da primi posti della classifica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Zef: biografia e carriera

Stefano Tognini, questo il vero nome di Zef, è nato a Sondrio il 20 dicembre 1990 sotto il segno del Sagittario. Originario di Castione Andevanno, si diploma alle scuole superiori per poi cominciare subito a lavorare, anche se inizialmente non nell’ambito della musica.

Producer

Si avvicina al mondo della produzione da autodidatta e nel 2009 forma il duo Electrofants, pubblicando l’album Gratta Music con l’etichetta Tagadà Sound. La svolta della sua carriera arriva quando il suo remix non ufficiale di Chissenefrega (in discoteca) dei Club Dogo viene notato da Guè.

Il rapper milanese decide infatti di coinvolgere Tognini nel suo secondo album solista. Da questo momento la carriera di Zef prende il volo. Come producer comincia a lavorare con gran parte dei grandi nomi della musica pop e rap italiana, ottenendo una notorietà con pochi precedenti.

Insieme all’amico Marz collabora in questi anni a numerosi progetti importanti, tra cui l’album Ritorno al futuro di Elisa e il brano Bagno a mezzanotte di Elodie. Negli ultimi anni, in particolare nel 2025, è stato annunciato tra gli autori protagonisti del Festival di Sanremo, come firma del brano Tu con chi fai l’amore dei The Kolors, insieme a Stash e Davide Petrella.

La vita privata di Zef: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Zef. Non sappiamo se sia sposato, fidanzato o single e se abbia dei figli.

– Come autore e produttore ha firmato brani per artisti come Guè, Marracash, Rkomi, Ernia, ma anche Elisa, Emma, Annalisa ed Elodie.

– Ha lavorato anche come magazziniere.

