Chi è Yung Snapp, il rapper di Kiss You

Il rap napoletano è stato portato al successo a Sanremo, pur sfiorando solo la vittoria, da un artista giovane e di talento come Geolier. Tra i rapper di una generazione precedente ha dimostrato però di avere le carte in tavola per poter fare differenza un altro artista di alto livello: Yung Snapp, famoso a livello nazionale anche grazie ad alcuni featuring di grande prestigio. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Yung Snapp: biografia e carriera

Antonio Lago, questo il vero nome di Yung Snapp, è nato a Napoli il 6 agosto 1996 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da giovanissimo, si è avvicinato all’hip hop ascoltando artisti come Timbaland. A soli 18 anni, nel 2014, vince un contest organizzato da un artista di livello internazionale come Don Joe, che lo porta a collaborare con Dogozilla Empire.

Nel 2015 entra nel collettivo 365 MUV, in cui conosce altri due rapper napoletani di talento, Lele Blade e Vale Lambo. Insieme i tre decidono di formare un gruppo, Le Scimmie. Debuttano con El Dorado, album in cui Snapp cura tutte le produzioni. Grazie anche a questa esperienza viene scelto per lavorare sulla produzione di dischi di big della scena, come Gué Pequeno, Fabri Fibra, Clementino ed Emis Killa.

La sua carriera prosegue quindi tra i progetti con Le Scimmie e altre produzioni di prestigio. Diventato un nome famoso nell’ambiente, decide di cimentarsi anche al microfono, debuttando in particolare nel brano Bentley di Lele Blade.

Il suo esordio da solista, o quasi, della sua carriera arriva nel 2020 con l’album Hours insieme all’amico MV Killa. Collabora quindi con Geolier nel 2021, in particolare nel brano Ready. L’anno dopo pubblica il suo primo vero singolo da solista, Montana, e poi ancora Shawty con la collaborazione di Anna, canzoni contenute nell’album Hotel Montana.

Cosa fa oggi Yung Snapp?

Ormai diventato non solo un beatmaker, ma un rapper a tutti gli effetti, Snapp ha fatto il suo esordio discograficamente nel 2023, e nel 2024 ha preso parte come ospite al programma Nuova scena di Netflix, con l’amico Geolier tra i giudici.

Yung Snapp: la discografia in studio

2020 – Hours (con MV Killa)

2023 – Hotel Montana

La vita privata di Yung Snapp: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del rapper partenopeo e non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Si è laureato nel 2018 come tecnico radiologo.

– Dove vive Yung Snapp? Non sappiamo se sia rimasto a Napoli o meno.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Yung Snapp ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Yung Snapp, ecco una playlist presente su Spotify:

