Chi è Valérie Lemercier, l’attrice che interpreta Céline Dion nel film Aline

Dire che Céline Dion ha avuto fin qui una vita da romanzo è dire poco. Non a caso, nonostante sia ancora piuttosto giovane, qualcuno ha già pensato di dedicarle non tanto un biopic, quanto un film romanzato ispirato in buona parte alla sua carriera e alla sua straordinaria vita. L’idea è venuta a Valérie Lemercier, attrice, cantante e regista che ha voluto omaggiare la stella della musica canadese con la pellicola Aline – La voce dell’amore. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa artista.

Chi è Valérie Lemercier: biografia e carriera

Valérie Lemercier è nata a Dieppe, in Normandia, il 9 marzo 1964 sotto il segno dei Pesci. Cresciuta in una famiglia di agricoltori a Gonzeville, si appassiona molto presto al mondo della musica e decide di studiare per diventare a tutti gli effetti una musicista. Dopo aver terminato gli studi in conservatorio, a Rouen, sceglie però di provare il debutto da attrice e fa il suo esordio nel 1988 all’interno della serie televisiva Palace, ottenendo un discreto successo.

Nello stesso anno fa anche il suo debutto al cinema, nel film Milou a maggio, e decide di intraprendere definitivamente la carriera da attrice. Si divide così tra teatro, cinema e televisione, ottenendo un discreto successo sia come interprete che come regista e sceneggiatrice, arrivando a ottenere anche ruoli importanti e a vincere diversi premi, tra cui il César del 2007 come miglior attrice non protagonista.

Cosa fa oggi Valérie Lemercier?

Famosissima in Francia, e non solo, è diventata una vera star anche in Italia per aver diretto e interpretato la pellicola Aline – La voce dell’amore, film ispirato alla vita e alla carriera dell’amatissima Céline Dion, nel 2020. Tre anni più tardi ha preso parte anche al film Un colpo di fortuna di Woody Allen.

La vita privata di Valérie Lemercier: marito e figli

È stata a lungo compagna di Bertrand Burgalat, noto musicista e produttore discografico francese. I due sono rimasti amici, ma hanno deciso di separarsi nel 1997. Successivamente ha avuto una storia importante con l’avvocato Hervé Temime, durata sette anni.

Sai che…

– Nel 2009 ha partecipato al dizionario Petit Larousse con dei disegni.

– Ha preso parte come ospite d’onore alla sfilata di moda ready-to-wear Anti-Jeunisme di Jean-Paul Gaultier nel 2011.

– Dove vive Valérie Lemercier? Non sappiamo dove abbia al momento la sua residenza.

