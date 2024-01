Chi è Stefano Palatresi, musicista e direttore d’orchestra

Stefano Palatresi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e direttore d’orchestra.

Cantante e musicista di discreto successo, diventato nel corso del tempo direttore d’orchestra protagonista anche in importanti programmi televisivi, Stefano Palatresi è uno dei tanti nomi poco incensati nel mondo della musica italiana. Un artista che merita di essere conosciuto più approfonditamente. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Stefano Palatresi: biografia e carriera

Stefano Palatresi è nato a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, il 26 dicembre 1960 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da bambino, ha studiato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, arrivando al diploma nel giro di pochi anni.

Direttore d’orchestra musica classica

La prima grande occasione della sua carriera arriva nel 1985, quando partecipa alla trasmissione Quelli della notte. Due anni dopo debutta con la propria orchestra in un preserale su Rai 1, diventando immediatamente un artista tra i più apprezzati nel nostro paese.

Nel 1988 prende parte al Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, riuscendo a classificarsi al secondo posto con il brano Una carezza d’aiuto:

Negli anni successi continua a lavorare in televisione come direttore d’orchestra, fino a tornare nel 1995 sul palco dell’Ariston, stavolta tra i Big in un inedito terzetto, il Trio Melody, formato anche da Peppino Di Capri e Gigi Proietti. I tre presentano il brano Ma che ne sai… (…se non hai fatto il piano-bar) di Claudio Mattone, riuscendo a issarsi fino al tredicesimo posto in classifica.

A cavallo tra i due decenni dirige l’orchestra di Furore, programma condotto da Alessandro Greco, e continua a lavorare in Rai per la gran parte degli anni Duemila, prendendo parte a programmi come lo Zecchino d’Oro, Non sparate sul pianista, il Festival di Castrocaro e molti altri.

Cosa fa oggi Stefano Palatresi?

Che fine ha fatto Stefano Palatresi? Nel 2023 ha preso parte al Capodanno di Rai 1 in diretta da Crotone, condotto da Amadeus. Nel 2024 ha invece partecipato, in qualità di maestro dell’orchestra, al programma di Rai 2 Mad in Italy condotto da Elisabetta Gregoraci.

La vita privata di Stefano Palatresi: moglie e figli

Stefano è sposato da molti anni con Paola, la madre delle sue due figlie, Maria e Natalia. Nessuna delle due ha seguito le sue orme, anche se Natalia ha imparato a suonare la chitarra e ha tentato di diventare una doppiatrice da bambina.

Sai che…

– Qual è la malattia di Stefano Palatresi? Il noto musicista non sembra avere una patologia particolare.

– Negli ultimi anni sembrerebbe dimagrito.

– Dove vive Stefano? Potrebbe essersi trasferito a Roma per lavoro.

– Su Instagram Stefano Palatresi ha un account non utilizzato.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Stefano Palatresi, ecco una playlist presente su Spotify:

