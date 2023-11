Shune: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer che lavora con Bresh, Tedua e altri big del rap.

Se in America sono delle vere star ormai da decenni, anche in Italia i producer (o produttori) sono saliti ormai alla ribalta, grazie all’exploit della musica hip hop in tutte le sue declinazioni. Ai nomi più importanti, da Don Joe a thasup, passando per Charlie Charles, a imporsi in anni recenti è stato Shune, una sorta di nuovo ‘re Mida’, in grado di portare al successo Bresh e tanti altri artisti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Shune: biografia e carriera

Partiamo dal vero nome di Shune. Si chiama Luca Ghiazzi, ma non abbiamo informazioni sulla sua data di nascita. Quel che sappiamo è che da tempo lavora con Bresh, ma che già in passato ha collaborato con Tedua, sempre alla ricerca dell’innovazione nel mondo della musica urban. Sempre alla ricerca di sperimentazioni che vadano oltre le convenzioni, ha raggiunto il massimo del successo nel 2022 con l’album Oro Blu del rapper genovese, in cui è stato in grado di trovare un abito adatto a ogni singolo pezzo.

Producer

Oltre che a lavorare con Bresh ha però negli stessi anni legato il suo nome ad altri importanti personaggi della scena hip hop e dintorni, da Alfa a Vaz Tè, passando per Capo Plaza. In particolare, ha potuto collaborare con il trapper salernitano in alcune tracce del suo Hustle Mixtape, collezionando migliaia e migliaia di ascolti in streaming.

Tra le sue produzioni più amate fino a questo momento va però ricordato il brano Angelina Jolie di Bresh:

Se il 2022 ha regalato grandi soddisfazioni, il 2023 non è stato da meno per Shune, che è tornato a lavorare con Tedua diventando il producer principale del fortunatissimo La divina commedia, uno degli album più venduti dell’anno.

Nello stesso anno ha però raggiunto la vetta delle classifiche anche con un altro brano di Bresh, Guasto d’amore:

La vita privata di Shune: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Shune e non sappiamo se sia fidanzato.

Sai che…

– Ha partecipato ai concerti di Tedua suonando, tra le altre cose, la chitarra e il basso.

– Non ha ancora una pagina Wikipedia dedicata alla sua carriera.

– Su Instagram Shune è invece presente con un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Riproduzione riservata © 2023 - NM