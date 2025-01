Saba De Rossi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha vinto la prima puntata di Io canto senior.

Uno dei programmi maggiormente in grado di emozionare il pubblico italiano è sicuramente Io canto, in tutte le sue versioni. Nel 2025 a rompere il ghiaccio della nuova edizione di Io canto senior con una vittoria importante è stata Saba De Rossi, una cantante non più giovane, ma di talento, che ha dimostrato ancora una volta come l’età non debba essere davvero un limite per i nostri sogni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Saba De Rossi: biografia e carriera

Classe 1971, Saba De Rossi è originaria di Limena, comune in provincia di Padova. Di professione operatrice sociosanitaria presso la Fondazione Irpea Padova, è una cantante per pura passione, studentessa della scuola Volavoce Art & Music Academy del vocal coach Dino Vaghesso.

Microfono

Grande protagonista della prima puntata di Io canto senior 2025, programma condotto da Gerry Scotti, Saba è riuscita a conquistare la vittoria della prima puntata grazie al voto del pubblico, che ha apprezzato il suo timbro pazzesco e le ha permesso di superare un altro grande talento come quello di Anna Paola Andreini, seconda classificata.

A raccontare la sua storia è stata la stessa Saba, in un’intervista al Gazzettino: “A casa si cominciava a cantare dai miei genitori. Gli inizi nel coro della parrocchiale di Limena, dove hanno cantato anche le mie sorelle Genziana, Tania ed Edelveiss. Poi gli studi lirici insieme al maestro Giampaolo Baldin“.

Da lì una carriera non professionale ma comunque ricca di soddisfazioni, sia come solista che all’interno di vari gruppi e complessi. Un percorso che avrebbe potuto portarla molto in alto ma che è stato interrotto per “motivi familiari”, fino alla decisione di rimettersi in gioco in un talent che potrebbe cambiarle la vita.

La vita privata di Saba De Rossi: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Saba De Rossi. Non sappiamo se sia sposata ma sappiamo che ha sicuramente due figli. Proprio per poterli crescere al meglio ha scelto di mettere da parte il palcoscenico, rinviando i suoi sogni di qualche anno.

Sai che…

– Tra le sue più grandi soddisfazioni nella carriera musicale c’è anche la partecipazione a una versione del musical Jesus Christ Superstar.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Sui social network è presente con una pagina su Facebook.