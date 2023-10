Rivers Cuomo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e chitarrista dei Weezer.

Voce e chitarra dei Weezer, Rivers Cuomo è da anni ormai un pilastro del rock alternativo americano, e di conseguenza mondiale. Leader di una band di culto tra gli amanti del genere, ha saputo diventare un punto di riferimento per tanti artisti delle nuove generazioni, imponendosi come un modello e un esempio da seguire. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rivers Cuomo: biografia e carriera

Rivers Cuomo è nato a New York il 13 giugno 1970 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuto in Connecticut in un ashram, una comunità guidata da un maestro indiano, fino all’età di dieci anni, si è trasferito a Los Angeles una volta raggiunti i 18 anni. Qui ha iniziato a suonare in alcune band locali, prima di formare i Weezer nel 1992.

Raggiunto il successo fin da subito con il primo album, Cuomo abbandona gli studi ad Harvard, ripresi solo nel 2008 e conclusi con il diploma. Diventato un pilastro della musica pop rock alternativa americana, ha avviato negli ultimi anni anche un percorso solista, fatto però fin qui solo da raccolte di demo realizzate da solo nel corso degli anni.

La vita privata di Rivers Cuomo: moglie e figli

Rivers si è sposato nel 2006 con Kyoto Ito, donna che aveva conosciuto nel 1997 in un suo concerto in Massaschussetts. Il matrimonio è stato celebrato a Malibu. Dalla loro unione sono nati la figlia Mia nel 2007 e il figlio Leo nel 2011.

Sai che…

– Non solo chitarra e voce. Cuomo suona anche batteria, clarinetto, tromba, basso e armonica.

– Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti quali Foo Fighters e Mark Ronson.

– Ha origini italiane, tedesche e inglesi.

– Il suo nome gli è stato dato dalla madre per il luogo in cui è nato, tra i fiumi East River e Hudson, in quel di Manhattan. Il padre però lo ha accettato interpretandolo in un altro modo: come un omaggio ai calciatori italiani Gianni Rivera e Gigi Riva, due suoi idoli.

– Fin dall’infanzia è stato abituato alla cucina vegetariana, ma dal 2002 ha iniziato a mangiare carne regolarmente.

– Pratica la meditazione Vipassana.

– Su Instagram Rivers Cuomo ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

– Ama il calcio, anche quello americano.

