Chi è Papa V, il rapper che collabora con Nerissima Serpe

Papa V: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper milanese che affianca Nerissima Serpe.

C’è una coppia che, negli anni Duemilaventi, ha stravolto il mondo del rap italiano, dimostrando di avere le carte in regola per poter diventare dominante. Si tratta in particolare della coppia composta da Nerissima Serpe e dal suo partner in crime, Papa V. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di quest’ultimo.

Chi è Papa V: la biografia e la carriera

Lorenzo Vinciguerra, questo il vero nome di Papa V, è nato nel milanese il 19 febbraio 2001 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da bambino, si è avvicinato subito al rap ascoltando in particolare artisti come Fabri Fibra, Club Dogo, Noyz Narcos e Mondo Marcio.

Il 21 febbraio 2024, Fabri Fibra ha preso parte come ospite alla puntata di “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2 – notiziemusica.it

Le sue prime esperienze nel mondo della musica arrivano nel 2020. Proprio nell’anno della pandemia, Papa V fa infatti il suo esordio con il brano Per non morire mai, per poi incidere il suo primo album in studio, Mafia Slime, in collaborazione con un altro rapper emergente del milanese, Nerissima Serpe.

Da solista il suo primo lavoro, Gesù Bambino, vede le stampe solo nel 2022. Grazie al successo crescente, riesce a farsi strada nella scena rap italiana, anche a livello mainstream, e arriva a collaborare nel 2024 con Kid Yugi nell’album I nomi del diavolo.

Con Trap fatta bene raggiunge per la prima volta l’11esima posizione della classifica Fimi degli album. Nello stesso anno viene coinvolto anche al Nameless Festival.

Cosa fa oggi Papa V

L’anno della sua svolta definitiva è il 2025. Pubblica infatti, ancora con Nerissima Serpe e con il producer Fritu, l’album Mafia Slime 2. Con i brani Tip tap e Wop wop i due diventano virali, e danno vita anche a un tour da tutto esaurito. Nell’estate collaborano anche con Fabri Fibra nel brano Stupidi.

La discografia in studio

2021 – Mafia Slime (con Nerissima Serpe)

2022 – Gesù Bambino

2024 – Trap fatta bene

2025 – Mafia Slime (con Nerissima Serpe)

La vita privata di Papa V: fidanzata e figli

Sulla vita sentimentale del rapper milanese non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia fidanzato, ma al momento non dovrebbe avere figli.

Sai che…

– Ha dichiarato che il primo brano a dargli ispirazione è stato Applausi per Fibra.

– Tra le sue barre e quelle del compagno di avventure Nerissima Serpe compaiono spesso riferimenti al calcio. Dovrebbe essere tra l’altro dichiaratamente un tifoso del Milan.

– Su Instagram Papa V ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Papa V, ecco una playlist presente su Spotify: