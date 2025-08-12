Chi è Nerissima Serpe, il rapper di Stupidi con Fabri Fibra

Nerissima Serpe: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper che ha collaborato con Fabri Fibra.

In attività dal 2019, Nerissima Serpe è uno dei rapper di maggior successo attualmente in circolazione in Italia. Un artista che ha saputo costruirsi un percorso credibile partendo dalla provincia di Pavia, fino ad arrivare alla firma con una major e a una collaborazione con un big come Fabri Fibra. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nerissima Serpe: la biografia e la carriera

Matteo Di Falco, questo il vero nome di Nerissima Serpe, è nato a Siziano, in provincia di Pavia, il 6 ottobre 2000 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto nella sua città natale, comincia a scrivere i suoi primi testi fin da bambino, ispirandosi non solo ai big del rap, ma anche ad alcuni dei suoi autori letterari preferiti (con una particolare predilezione per i classici russi).

Il suo esordio nell’industria discografica avviene nel febbraio 2019, quando prende parte al brano Guadalajara di VillaBanks come artista ospite. Poco dopo lancia il suo primo album in studio, Denti da latte, e comincia a farsi conoscere nell’ambiente.

Si avvicina quindi al rapper Papa V, con cui dà vita al progetto Mafia Slime, prodotto da Fritu e pubblicato dalla Columbia ed EMI. Torna a lavorare da solista nel 2023, con l’album Identità, il suo primo disco a entrare nella top 20 FIMI.

In grandissima ascesa, nel 2024 riprende la sua collaborazione con Papa V, incidendo in particolare il singolo Mattone, eletto tra i migliori brani rap dell’anno da Billboard Italia.

Si consacra a livello nazionale con Mafia Slime 2, il secondo album inciso insieme a Papa V. Un disco che gli permette non solo di diventare un rapper famoso in tutta Italia, ma anche di dare vita alla sua prima tournée nazionale di alto livello.

Cosa fa oggi Nerissima Serpe

Ormai apprezzatissimo anche dai big della scena, nel 2025 con Papa V ha avuto anche occasione di collaborare con Fabri Fibra, incidendo il singolo Stupidi, tratto dall’album Mentre Los Angeles brucia.

La discografia in studio

2020 – Denti da latte

2021 – Mafia Slime (con Papa V)

2023 – Identità

2025 – Mafia Slime 2 (con Papa V)

La vita privata di Nerissima Serpe: fidanzata e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Nerissima Serpe, ma dovrebbe essere fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Non dovrebbe invece avere figli per ora.

Sai che…

– Tra i suoi punti di riferimento e le sue fonti di ispirazione iniziali ha citato non solo Guè, Marracash e Vasco Rossi, ma anche Dostoevskij.

– Segue il calcio, proprio come Papa V, ed è un tifoso del Milan.

– Non sappiamo se abiti a Milano o viva ancora nel pavese.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Nerissima Serpe ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Stesso discorso su TikTok.

