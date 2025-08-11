Chi è Davide Tagliapietra, storico chitarrista di Gianna Nannini (ed ex di Mietta)

Davide Tagliapietra: la carriera, la vita privata e alcune curiosità sul chitarrista che ha lavorato coi big della nostra musica.

Ad aiutare nel proprio percorso i grandi nomi della musica pop italiana sono spesso i musicisti che li circondano, quelli con cui hanno modo di lavorare. Ad esempio, fondamentale per la carriera di tanti artisti, da Tiziano Ferro a Gianna Nannini, passando per Marco Mengoni, è stato l’incontro con Davide Tagliapietra. Scopriamo alcune curiosità sul noto chitarrista, compositore e produttore discografico.

Chi è Davide Tagliapietra: biografia e carriera

Davide Tagliapietra è nato a Venezia il 20 marzo 1976 sotto il segno dei Pesci. Sulla sua biografia non conosciamo molti dettagli. Sappiamo però che Davide è un figlio d’arte. Il padre è infatti Aldo Tagliapietra, storico frontman de Le Orme, uno dei grandi gruppi del progressive rock italiano.

Chitarra Stratocaster – notiziemusica.it

Appassionato di musica fin da bambino, comincia a suonare la chitarra all’età di tredici anni, inizialmente da autodidatta, per poi passare allo studio dello strumento con alcuni insegnanti della provincia di Venezia.

Muove i primi passi nel mondo della musica come assistente di studio al Condulmer Studio di Mogliano Veneto. Grazie a questa esperienza può lavorare, per la prima volta, con tanti artisti sia italiani che internazionali.

Conosce proprio in questo periodo Michele Canova, storico produttore. Tra i due si instaura un rapporto di fiducia reciproca, e da qui nasce una collaborazione che porta Tagliapietra a lavorare, come turnista, dapprima nell’album Rosso relativo di Tiziano Ferro, per poi incrociare la propria strada con tanti big della nostra musica, da Biagio Antonacci a Gianna Nannini, passando per Giorgia, Adriano Celentano, Elisa, Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

Max Pezzali – notiziemusica.it

Dal 2005 in particolare comincia a lavorare con Gianna Nannini in veste di suo direttore artistico, oltre che di musicista nei suoi concerti. Firma tra le altre cose alcune canzoni contenute nei suoi album. Qualche anno dopo, nel 2013, partecipa anche a Sanremo come autore di Bellissimo, uno dei brani presentati nell’occasione da Marco Mengoni.

Cosa fa oggi Davide Tagliapietra

Sempre attivo come musicista dal vivo per alcuni dei più grandi artisti della nostra musica, è anche un produttore artistico molto stimato. Dal 2015 dirige anche Bunker.ch, studio di registrazione con annessa etichetta discografica.

La vita privata di Davide Tagliapietra: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata non conosciamo molti dettagli. Sappiamo però che ha avuto una storia lunga e importante con la famosa cantante italiana Mietta. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco Ian nel 2010.

Sai che…

– Si è diplomato in chitarra elettrica nel 1998 al CPM di Milano.

– Nei primi anni Duemila ha suonato nella band Telegram di Claudio Valente.

– Ha suonato in album come Rosso relativo, 111, Nessuno è solo e Alla mia età di Tiziano Ferro, Gaetana di Giusy Ferreri, Io e te e Inno di Gianna Nannini, Pronto a correre di Marco Mengoni, Dediche e manie di Biagio Antonacci e molti altri ancora.

– Non sappiamo dove abiti attualmente. Anche sul suo patrimonio e sui suoi guadagni non abbiamo informazioni.

– Su Instagram ha un account ufficiale da migliaia di follower.