Chi è Davide Ferrario, il chitarrista di Max Pezzali

Davide Ferrario: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista che lavora con Max Pezzali.

Musicista e sportivo di altissimo livello, Davide Ferrario è famoso soprattutto per essere da diversi anni ormai il chitarrista di fiducia di Max Pezzali. Nella sua carriera c’è però molto altro, a partire dalle biciclette e… i conigli. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Davide Ferrario: biografia e carriera

Davide Ferrario è nato il 9 agosto 1981 sotto il segno del Leone a Monselice, comune in provincia di Padova. Appassionato di musica fin da ragazzo, impara presto a suonare la chitarra e a sbizzarrirsi con i sintetizzatori, e questo lo porta molto presto a lavorare come turnista per artisti del calibro di Franco Battiato (che ha potuto affiancare per dodici anni) e Gianna Nannini.

Nel corso della sua carriera non si è limitato però solo a lavorare come turnista. È anche diventato artefice di un progetto solista in cui lavora in maniera particolare con diversi tipi di synth.

Partecipa nel 2007 al Festival di Sanremo tra i Giovani con il brano Non piangere insieme alla sua band di allora, FSC.

La sua esperienza più importante nel mondo della musica è però quella di collaboratore di Max Pezzali. Dal 2013 affianca in particolare il cantante pavese nelle vesti di direttore musicale, produttore, programmatore, chitarrista, tastierista e corista, oltre che vocal coach durante la sua avventura nel 2016 a The Voice of Italy.

Cosa fa oggi Davide Ferrario

Nel 2019 ha iniziato a collaborare con l’etichetta discografica Manjumasi di San Francisco, ma non ha mai smesso di lavorare al fianco del grande Pezzali anche nei suoi tour negli stadi degli anni Duemilaventi.

La vita privata di Davide Ferrario: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Dovrebbe essere sposato, ma non sappiamo se abbia figli o meno.

Sai che…

– La sua carriera al fianco di Pezzali è iniziata in maniera casuale. Di fatto, tutto è nato da un incontro con Sergio Maggioni, ex chitarrista di Max. Fu proprio quest’ultimo a chiedergli se volesse prendere il suo posto, e Davide ha colto al volo l’occasione.

– Ha confessato in un’intervista a Quotidiano Nazionale che non visse con grande entusiasmo l’esperienza in tour con Gianna Nannini, probabilmente per il troppo stress e la sua giovane età.

– Per lavoro si è trasferito a Milano, ma ha confessato di aver accarezzato l’idea di tornare a vivere a Monselice.

– Ha dichiarato che gli piacerebbe prendere un caffè con Umberto Galimberti o Giuseppe Cruciani. Eviterebbe invece i suoi idoli musicali, come Thom Yorke, Noel Gallagher, Damon Albarn o Hans Zimmer, per evitare delusioni.

– È anche un ciclista, oltre che un appassionato di conigli.

– Su Instagram Davide Ferrario ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

