Chi è Roberta Branchini, la cantante Brancar de Il Pagante

Roberta Branchini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante Brancar de Il Pagante.

Uno dei segreti del successo de Il Pagante, gruppo musicale formatosi a Milano nel 2010, è sempre stato anche nelle sue ragazze. E se dal 2022 una delle due ha deciso di uscire dal progetto, Federica Napoli, l’altra è ancora parte integrante del collettivo. Stiamo parlando di Roberta Branchini, in arte Brancar. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Roberta Branchini: biografia e carriera

Classe 1995, Roberta Branchini è originaria della città di Milano. Appassionata di musica fin da adolescente, a sedici anni comincia già la sua carriera da cantante, formando assieme alla compagna di liceo Federica Napoli e all’amico Edoardo Cremona il gruppo Il Pagante.

Inizialmente si tratta di un progetto Facebook, ma ben presto le loro aspirazioni cambiano e cominciano a trasformare i loro post in vere e proprie canzoni.

Grazie a brani come Entro in pass, Fuori corso e Portofino, il gruppo diventa subito uno dei più amati da un’intera generazione, soprattutto nell’area milanese e tra chi ama frequentare i club.

Tra un contratto importante e collaborazioni di altro profilo, Il Pagante riesce anche a partire in tour e a farsi conoscere in giro per l’Italia. Una prima svolta negativa per il progetto arriva però nel marzo 2022, quando Federica annuncia di voler abbandonare il gruppo. Eddy e Roberta non si arrendono però e portano avanti il progetto anche come duo.

La scelta si rivela corretta. Con i successivi brani Poveri mai, Cerveza, Spingere e Maranza si confermano infatti una delle realtà più apprezzate da un determinato target di pubblico.

Cosa fa oggi Roberta Branchini

Nel 2025 è stata protagonista, con Il Pagante,d di un oncerto di Capodanno in Sardegna. Il gruppo ha anche pubblicato il proprio quarto album, FOMO, il primo dall’addio di Federica.

La vita privata di Roberta Branchini: marito e figli

Sulla vita sentimentale di Roberta non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia fidanzata o meno, visto e consideranto che ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo su eventuali storie d’amore.

Sai che…

– Ha perso il padre nel 2008. Proprio a lui ha voluto dedicare tre tatuaggi.

– Abita a Milano, ma è innamorata della città di Roma.

– Ha un rapporto splendido con la madre, definita sui social come la sua “migliore amica”.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio personale.

– Tifa Inter.

– Tra le sue artiste di riferimento spicca Beyoncé.

– Ama viaggiare e lo ha fatto in passato anche con il suo simpatico cane.

– Nel 2021 è stata Digital Ambassador di Milano-Cortina 2026.

– Su Instagram Roberta Branchini ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower, ma ha anche un account su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Brancar, ecco una playlist presente su Spotify: