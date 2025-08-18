Chi è Marco Azara, il chitarrista che suona con Salmo

Marco Azara: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista che suona con Salmo e Le Carie.

Il successo di Salmo non nasce dal nulla. Uno dei suoi grandi segreti, oltre a un talento evidente e a una scrittura che colpisce nel segno, è sicuramente l’essersi sempre attorniato di ottimi musicisti, artisti in grado di far fare un salto di qualità alle sue composizioni. Tra questi, spicca il chitarrista Marco Azara, da anni uno dei suoi più fidati collaboratori. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marco Azara: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita e il segno zodiacale di Marco Azara, classe 1988, chitarrista e compositore originario di Olbia e da molti anni membro di Lebonski360, la factory creativa fondata da Salmo. Appassionato di musica fin da ragazzino, impara presto a suonare la chitarra, ispirandosi alla scena blues, soul e rock.

Entrato rapidamente nell’orbita del rapper sardo, compone con lui alcuni brani da primi posti delle classifiche, hit come 1984 e Il cielo nella stanza, collezionando milioni e milioni di stream su Spotify.

Grazie anche alla sua esperienza con Salmo, diventa presto un punto di riferimento per la chitarra nel mondo del rap e della musica pop italiana. Collabora quindi anche con artisti del calibro di Coez, Lazza, Sfera Ebbasta e Anna, oltre che con Alfa, per cui produce il brano bellissimissima.

Cosa fa oggi Marco Azara

Continua a collaborare con Salmo, come membro stabile della sua band, sia in sede live che in studio. Fa anche parte de Le Carie. È inoltre compositore e produttore anche per altri importanti artisti italiani, specialmente della scena urban.

La vita privata di Marco Azara: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sappiamo se sia sposato, fidanzato o se sia single. Preferisce utilizzare i social solo per mostrare estratti della sua ricca vita professionale.

Sai che…

– Una delle sue peculiarità è l’uso del finger picking anche sulla chitarra elettrica.

– Ha un grande feeling con i Maneskin, in particolare con Thomas, chitarrista che stima moltissimo.

– Non solo chitarrista, è anche il proprietario di un ristorante in Sardegna.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere sull’isola.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Marco Azara ha un account ufficiale.

