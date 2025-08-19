Chi sono i Vampire Weekend, il gruppo guidato da Ezra Koenig

Vampire Weekend: i membri, la carriera e tutte le curiosità sul gruppo americano dell’album Only God Was Above Us.

Formazione tra le più importanti della scena indie americana del Ventunesimo secolo, i Vampire Weekend sono una band guidata dal cantante e chitarrista Ezra Koenig. Un gruppo che, nel corso degli anni, pur modificando spesso il proprio sound, ha saputo costruire una fanbase importante in tutto il mondo, Italia compresa. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Vampire Weekend: membri e carriera

I Vampire Weekend nascono a New York nel 2006 dall’unione tra il cantante e chitarrista Ezra Koenig, il polistrumentista Rostam Batmanglij, il batterista Chris Tomson e il bassista Chris Baio. I quattro frequentano proprio nella Grande Mela la Columbia University e si scoprono presto accomunati da una grande passione per la musica.

Producono così il loro primo demo dopo la laurea, in un periodo in cui sono però ancora impegnati anche con altri lavori. Il loro primo successo arriva con il singolo Cape Cod Kwassa Kwassa, brano che raggiunge la 57esima posizione tra le migliori canzoni dell’anno per la rivista Rolling Stone.

Nominati miglior nuova band dell’anno nel marzo 2008 dalla rivista Spin, debuttano discograficamente con l’eponimo album nel gennaio 2008, ottenendo un successo straordinario sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti.

Due anni dopo danno alle stampe il loro secondo album, Contra, il primo disco pubblicato da un’etichetta indipendente a raggiungere la vetta della classifica Billboard dopo 19 anni. Forti di questo nuovo straordinario successo, nello stesso periodo partono in tour in giro per il mondo, partecipando anche a festival come il Glastonbury.

Dopo un periodo di pausa, danno alle stampe il loro terzo album nel 2013, Modern Vampires of the City, raggiungono nuovamente la vetta della Billboard 200, ottenendo il plauso della critica. Nonostante gli anni d’oro vissuti in questo periodo, nel 2016 i Vampire rimangono però in tre: Rostam Batmanglij decide infatti di separare la propria strada dal resto del gruppo, pur continuando a collaborare saltuariamente con loro, specialmente in studio.

La separazione da uno dei membri storici del gruppo non cancella però il loro successo, confermato anche dall’uscita nel 2019 del quarto album, Father of the Bride, altro disco da primo posto nella Billboard 200.

Cosa fanno oggi i Vampire Weekend

Tra un album e il successivo, ormai i Vampire hanno deciso di prendersi del tempo. Non si sono però mai fermati veramente, e nel 2024 hanno dato alle stampe il loro quinto disco in studio, Only God Was Above Us, presentato dal vivo anche con un tour europeo che nel 2025 ha fatto tappa anche in Italia.

La discografia in studio

2008 – Vampire Weekend

2010 – Contra

2013 – Modern Vampires of the City

2019 – Father of the Bride

2024 – Only God Was Above Us

Sai che…

– Il nome del gruppo deriva da un cortometraggio che Koenig aveva progettato di girare, salvo poi rinunciare all’idea.

– Nel 2008 hanno suonato al concerto Music For Demorcacy, condividendo il palco insieme a leggende come David Crosby e Graham Nash.

– Hanno partecipato alla colonna sonora del film Eclipse della saga di Twilight.

– Su Instagram i Vampire Weekend hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok i Vampire hanno un account ufficiale.

