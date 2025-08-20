Chi è Jeremy Allen White, l’attore che interpreta Bruce Springsteen nel biopic sul Boss

Jeremy Allen White: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore che dà il volto a Bruce Springsteen.

Attore pluripremiato, diventato famoso soprattutto per il ruolo di Lip Gallagher in Shameless e di Carmen Berzatto in The Bear, Jeremy Allen White ha guadagnato grande successo anche tra gli appassionati di musica per il ruolo di Bruce Springsteen nel biopic dedicato alla straordinaria carriera del Boss. Scopriamo insieme alcune curiosità sul percorso artistico e sulla vita privata di uno degli attori più apprezzati della sua generazione.

Chi è Jeremy Allen White: biografia e carriera

Jeremy Allen White è nato a New York il 17 febbraio 1991 sotto il segno dell’Aquario. Figlio di due attori che si erano incontrati proprio sul palco, prima di rinunciare ai propri sogni per sostenere la famglia, Jeremy da ragazzo si dimostra molto interessato al ballo. In particolare, prova a diventare un ballerino di balletto, jazz e tip tap.

Bruce Sprtingsteen

A 13 anni prova entrare in un nuovo programma di danza della scuola media, per poi virare e puntare sulla recitazione. Grazie a questa svolta, viene scelto per interpretare Lip Gallagher nella serie Shameless, appena concluso il percorso nel liceo.

Non si tratta, peraltro, del suo primissimo ruolo televisivo. Prima di allora, aveva preso parte a diversi cortometraggi e serie televisive, con ruoli non di particolare rilievo. La chiave di volta della sua carriera è però proprio la partecipazione a Shameless, serie che lo tiene impegnato per molti anni e in cui può mettere in mostra tutto il suo talento.

Forte di questa esperienza, nel 2022 viene scelto per interpretare Carmen Berzatto, protagonista della serie The Bear. In tutte e quattro le stagioni della serie, amatissima da pubblico e critica, Jeremy conferma le sue straordinarie doti attoriali, diventando un punto di riferimento anche a Hollywood.

Al cinema ottiene quasi in contemporanea ruoli di primissimo piano in film come Fingernails di Christos Nikou, The Warrior: The Iron Claw di Sean Durkin e, nel 2025, per quello del protagonista in Springsteen – Liberami dal nulla, il film di Scott Cooper dedicato alla registrazione dell’album Nebraska del mitico Boss.

La vita privata di Jeremy Allen White: moglie e figli

Jeremy è stato sposato da ottobre 2019 a maggio 2023 con una collega, l’attrice Addison Timlin. Dalla loro unionie sono nate due figlie: Ezer Billie il 20 ottobre 2018 e Dolores Wild il 12 dicembre 2020.

Dopo la fine della loro relazione, ha avuto una storia di circa un anno con la cantante Rosalia, per poi cominciare nel 2024 una nuova storia con un’altra attrice, Molly Gordon, conosciuta sul set di The Bear.

Sai che…

– Per il ruolo di Carmy si è aggiudicato due Emmy, tre Screen Actors Guild award, due Critics’ Choice Award e tre Golden Globe.

– È stato anche ambasciatore di Calvin Klein e protagonista di numerosi spot televisivi dedicati proprio ai prodotti della nota casa di moda.

– Non sappiamo se abiti ancora a New York o si sia trasferito sull’altra costa americana.

– Non conosciamo i suoi guadagni attuali, ma il suo patrimonio è stimato tra i 5 e i 10 milioni di dollari.

– Su Instagram Jeremy Allen White ha un account ufficiale da milioni di follower.