Chi è Paolo Giordano, il giornalista che ha lavorato anche ad Amici

Paolo Giordano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giornalista con un passato ad Amici.

Raramente i giornalisti musicali diventano veri e propri personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo. C’è però chi ce l’ha fatta. Tra questi, Paolo Giordano, non solo una grande firma della carta stampata, ma anche un ex protagonista di Amici e anche giudice dell’Eurovision. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paolo Giordano: biografia e carriera

Paolo Giordano è nato ad Alessandria il 7 luglio 1966 sotto il segno del Cancro. Cresciuto con una grande passione per la musica, dopo essere diventato un giornalista inizialmente si occupa di altri argomenti, per poi arrivare al mondo dello spettacolo e delle sette note.

Dal 2000 diventa un inviato fisso al Festival di Sanremo, e anche grazie a questo ruolo comincia a farsi strada nel mondo della musica, diventando piuttosto conosciuto anche al pubblico. A dargli ancora maggior fama è la sua partecipazione, nel 2005 e nel 2006, al programma Music Farm condotto da Simona Ventura, in qualità di giurato.

Entrato nel 2008 nella commissione artistica di SanremoLab, concorso che ha permesso ad alcune grandi artiste, come Arisa e Simona Molinari, di sbocciare, dal 2010 entra nel mondo di Amici di Maria De Filippi, lavorando in particolare come “commissario esterno”.

Autore e conduttore nel 2015 del programma Pop Up su Radiodue, negli ultimi anni si è fatto apprezzare soprattutto come giornalista per Il Giornale, in particolare come responsabile della sezione musicale del quotidiano.

Cosa fa oggi Paolo Giordano

Nel 2025 è stato ovviamente presente, come ogni anno, al Festival di Sanremo, ma si è anche fatto notare dal pubblico per la partecipazione al docufilm Sono solo canzonette, incentrato sulla carriera di Edoardo Bennato.

La vita privata di Paolo Giordano: moglie e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita privata. Non sappiamo quindi se sia sposato, sia single o abbia dei figli.

Sai che…

– Non va confuso con un omonimo scrittore, vincitore del Premio Strega con La solitudine dei numeri primi.

– È stato il primo giornalista occidentale a entrare a Kabul dopo l’embargo dell’ONU il 22 novembre 1999.

– Ha scritto La nebulosa del caso Moro con Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, un libro incentrato sul sequestro dello statista democristiano da parte delle Brigate Rosse.

– Nel 2016 ha pubblicato con Marcello Giannotti il libro Vasco, Fabrizio e i Beatles spiegati a mio figlio.

– Nel 2013 è stato presidente della giuria italiana che ha votato all’Eurovision Song Contest.

