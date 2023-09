Mandy Moore: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante e attrice americana famosa per la serie This Is Us.

Uno dei segreti del successo straordinario e planetario della serie tv americana This Is Us è l’alchimia e il talento del suo cast. Un gruppo di attori in cui brilla la luce di Mandy Moore. Già famosa per alcuni suoi ruoli cinematografici, la splendida Mandy recita nei panni di Rebecca Pearson, la madre della celebre serie riadattata in Italia nella fiction Noi. Nella sua carriera è diventata famosa anche per meriti musicali. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa straordinaria artista.

Chi è Mandy Moore

Amanda Leigh Moore, questo il vero nome di Mandy, è nata a Nashua, nel New Hampshire, il 10 aprile 1984 sotto il segno dell’Ariete. Figlia di una giornalista, Stacy, e di un pilota dell’American Airlines, Don Moore, è cresciuta ad Orlando, in Florida. Proprio qui ha mostrato fin da bambina il suo talento innato per la recitazione ma soprattutto per la musica.

Cantante sul palco

Dopo aver firmato il suo primo contratto discografico all’età di soli 14 anni, nell’estate del 1999 debutta con il singolo Candy, che scala le classifiche di tutto il mondo e diventa un successo straordinario soprattutto in America e Australia, diventando il traino per il suo album di debutto, So Real:

Pur venendo osteggiata dalla critica, che la vede come un clone della già più famosa Britney Spears, in tre mesi vende oltre 3 milioni di copie negli Stati Uniti, confermandosi come una delle stelle più brillanti della musica pop di inizio millennio.

Quasi contemporaneamente decide però di intraprendere una nuova carriera, quella nella recitazione, e nel 2001 fa il suo debutto nella pellicola Pretty Princess accanto ad attrici del calibro di Anne Hathaway e Julie Andrews. Non abbandona però la musica, e anzi dà continuità alla sua carriera con un nuovo album nel 2001, dalle sonorità più vicine alla dance.

Il suo terzo album, un disco di cover anni Ottanta, non ottiene il successo sperato, e così Mandy nel 2004 decide di prendersi un anno sabbatico dalla musica per dedicarsi solo alla sua carriera di attrice. Si ripresenta sulle scene musicali, senza considerare qualche flop intermedio, nel 2007 con l’album Wild Hope, la sua svolta folk pop, il primo che porta in buona parte anche la sua firma. Un disco di discreto successo grazie a canzoni come Nothing That You Are:

Uno dei suoi più grandi successi di critica è però l’album successivo, Amanda Leigh, il disco della definitiva maturazione artistica. Da qui in avanti riesce a dividersi quasi perfettamente tra mondo della musica e mondo del cinema e della tv (pur non pubblicando veri album per oltre dieci anni), confermandosi una star polivalente e in grado di brillare in ogni suo progetto.

Cosa fa oggi Mandy Moore? Dopo il grandissimo successo di This Is Us, ha scelto di pubblicare un nuovo album, In Real Life, uscito nel marzo 2022.

Mandy Moore: la discografia in studio

1999 – So Real

2000 – I Wanna Be with You

2001 – Mandy Moore

2003 – Coverage

2007 – Wild Hope

2009 – Amanda Leigh

2020 – Silver Landings

2022 – In Real Life

La vita privata di Mandy Moore: marito e figli

Mandy ha avuto nel 2004 una relazione con l’attore Zach Braff, protagonista della serie Scrubs. La sua storia più importante è però quella con il cantautore Ryan Adams, che ha sposato il 10 marzo 2009 con un matrimonio privato in Georgia. Nel 2015 i due hanno annunciato il divorzio.

Poco dopo la fine del suo matrimonio, ha ritrovato l’amore nel chitarrista Taylor Goldsmith, con cui si è sposata per la seconda volta nel novembre 2018 a Los Angeles. Il 23 febbraio 2021 è nato il loro primo figlio, August Harrison.

Sai che…

– Per il ruolo di Rebecca Pearson in This Is Us ha ricevuto una nomination ai Golden Globe.

– A 13 anni si è esibita in alcuni stadi di Orlando cantando l’inno americano.

– Il suo primo ruolo da protagonista lo ha ottenuto nel film I passi dell’amore del 2002.

– Ha dato la voce a Rapunzel nell’omonimo cartone della Disney.

– Ha scritto una canzone per il film High School Musical.

– Nel 2019 ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

– Come guest star è apparsa in alcuni episodi di serie famose come Scrubs, How I Met Your Mother e Grey’s Anatomy.

– Su Instagram Mandy Moore ha un account ufficiale da diversi milioni di follower.

