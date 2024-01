Chi è Kia, la nuova cantante di Amici 23

Kia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha preso il posto di Mew e Matthew ad Amici.

L’addio anticipato e imprevedibile di Mew e Matthew alla ventitreesima edizione di Amici ha dato l’opportunità a due nuove cantanti di conquistare il loro posto tra i banchi della scuola più spiata d’Italia. Si tratta in particolare di Nahaze, già famosa per una collaborazione con Achille Lauro, e di Kia. Quest’ultima è riuscita a conquistare un banco convincendo in particolar modo Lorella Cuccarini. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Kia: biografia e carriera

Chiara Letizia Faedda, questo il vero nome di Kia, è una cantante classe 2004 originaria di Cagliari. Cresciuta con la musica nelle vene, grazie alla passione trasmessagli da entrambi i genitori, ha studiato al conservatorio e sa suonare la chitarra e il pianoforte.

Nonostante un talento naturale, non ha avuto grandi esperienze prima del suo debutto ad Amici, avvenuto il 7 gennaio. Nell’occasione sfida Martina per conquistare un banco, presentando il brano Il genio del bene di Mina. Pur non riuscendo a vincere, è riuscita in quel frangente a colpire i professori, e in particolar modo Lorella Cuccarini.

Così, quando Matthew e Mew hanno scelto di abbandonare il programma, le è stata offerta una seconda opportunità e ha potuto fare il suo ingresso nella scuola. Una notizia che l’ha commossa, portandola alle lacrime davanti a tutti i professori e i suoi nuovi compagni.

Per il resto non conosciamo molti dettagli sulla sua carriera e al momento non sembra che abbia pubblicato album o singoli inediti prima del suo ingresso nel programma televisivo.

Di seguito il momento in cui le è stata consegnata la maglia:

La vita privata di Kia: chi è il fidanzato?

Nonostante sia diventata famosa grazie al suo ingresso ad Amici, al momento è riuscita a nascondere completamente la sua vita sentimentale. Non sappiamo quindi se sia fidanzata o meno.

Sai che…

– Chi sono i genitori di Kia? Non lo sappiamo, ma sappiamo che la madre è una cantante, mentre il padre è stato uno dei primi dj di musica tech-house in Sardegna.

– Non conosciamo il significato del suo nome d’arte, ma potrebbe trattarsi di un diminutivo del suo nome di battesimo (Chiara).

– Su Instagram Kia ha un account da diverse migliaia di follower.

