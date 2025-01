Tutto su Jessica Simpson, l’ex popstar che ha perso 45 chili

Jessica Simpson: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sulla cantante e attrice americana, sorella maggiore di Ashlee.

Jessica Simpson è stata una meteora nello star system americano. Cantante lanciata in qualche maniera dalla Disney, non è mai riuscita a vincere la concorrenza di alcune star del calibro di Britney Spears. Tuttavia, tra gli amanti del country pop non mancano ancora suoi fedeli sostenitori. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jessica Simpson: biografia e carriera

Jessica Ann Simpson è nata ad Abilene, in Texas, il 10 luglio 1980 sotto il segno del Cancro. Cresciuta in un sobborgo di Dallas, ha fin da subito avuto a che fare con il mondo della musica, avendo per padre un manager musicale, Joe Simpson.

Microfono concerto

Inizia a cantare nel coro della Chiesa, e da qui parte la sua carriera. Alcuni agenti televisivi la notano e la portano come conduttrice al New Mickey Mouse Club, una trasmissione di Disney Channel che ha lanciato artisti come Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake.

Dopo aver realizzato un album di pezzi religiosi, un talent della Columbia decide di darle l’opportunità di sfondare come popstar. Esce così il 23 novembre 1999 il primo album pop della giovanissima Jessica, Sweet Kisses. Il successo è clamoroso, grazie anche al singolo I Wanna Love You Forever.

Ancora maggior successo ottiene con il secondo disco, Irresistible del 2001, inserito alla fine dell’anno dalla rivista Billboard tra i migliori dieci album usciti in quei dodici mesi.

Nonostante il successo di critica, però, Jessica fatica a ottenere risultati a livello commerciale, complice il contemporaneo successo di rivali come Christina Aguilera e Britney Spears. Riesce in parte a rilanciarsi con il più maturo In This Skin del 2003.

Britney Spears

La sua carriera in musica continua però a essere traballante, e nel 2005 Jessica passa al cinema, partecipando al film Hazzard, per cui riceve una nomination ai Razzie Award come peggior attrice non protagonista.

Cosa fa oggi Jessica Simpson

Dopo aver praticamente abbandonato il mondo dello spettacolo (il suo ultimo album risale al 2010, il suo ultimo film addirittura al 2008), si sta dedicando alla sua carriera da imprenditrice e soprattutto alla famiglia, come mamma a tempo quasi pieno.

La discografia in studio

1999 – Sweet Kisses

2001 – Irresistible

2002 – This Is the Remix

2003 – In This Skin

2004 – Rejoyce: The Christmas Album

2006 – A Public Affair

2008 – Do You Know

2010 – Happy Christmas

2010 – Playlist: The Very Best of Jessica Simpson

La vita privata di Jessica Simpson: marito e figli

Il primo marito di Jessica Simpson è stato Nick Lachey. I due sono stati anche protagonisti nel 2003 del reality di MTV Newlyweds. Dopo due anni di matrimonio hanno però divorziato sul finire del 2005.

Si è quindi messa con Eric Johnson, ex giocatore di football, sposato nel 2014 e padre dei suoi tre figli: Maxwell Drew, nata il 1° maggio 2012, Ace Knute, nato il 30 giugno 2013, Birdie Mae, nata il 19 marzo.

Dopo essersi sposati nel 2010, la coppia ha deciso di separarsi nel 2025, come confermato dalla cantante ai microfoni di People: “Eric e io viviamo separati, stiamo affrontando una situazione dolorosa. nel nostro matrimonio“.

Sai che…

– Jessica Simpson è alta 1 metro e 61.

– Jessica ha creato la linea di prodotti di bellezza Dessert Treats & Dessert Beauty.

– Dove vive Jessica? Non lo sappiamo per certo, ma possiede una casa a Beverly Hills.

– Per quanto riguarda i suoi guadagni, il suo patrimonio è stimato sui 150 milioni di dollari.

– Anche la sorella Ashlee Simpson è una cantante.

– Nel 2019 si è tornati a parlare di Jessica Simpson per la sua dieta. Pare infatti che sia dimagrita di quasi 50 chili dopo aver partorito la sua terza figlia.

– Per quanto riguarda le sue idee politiche, Jessica si è sempre dichiarata repubblicana.

– Su Instagram Jessica Simpson ha un account ufficiale da milioni di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jessica Simpson, ecco una playlist presente su Spotify: