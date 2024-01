Chi è Gabriele Greco, il bassista sposato con Noemi

Gabriele Greco: la carriera, la vita privata e le curiosità sul musicista famoso per essere il marito di Noemi.

Tutti lo conoscono per essere il marito di Noemi, invidiato da molti. Ma Gabriele Greco è anche altro. Musicista, o meglio bassista di grande talento, nella sua vita ha avuto diverse esperienze importanti, suonando anche in locali di prestigio. La sua più grande impresa per molti è stata però proprio il riuscire a rubare il cuore dell’amata cantante dai capelli rossi. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi: biografia e carriera

Gabriele Greco è nato a Roma il 9 maggio 1984 sotto il segno del Toro. Musicista di talento, appassionato delle sette note fin da bambino, a 10 anni ha iniziato a studiare il pianoforte, diplomandosi in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Lo studio del basso elettrico è stato successivo. A 16 anni ha cominciato a prendere in mano lo strumento, suonandolo inizialmente in varie scuole romane, prima di diplomarsi al Saint Louis College of Music, abbinando al basso anche lo studio del contrabbasso.

basso

Comincia dopo il diploma a seguire vari seminari e a esibirsi in vari locali della Capitale. Tra il 2007 e il 2009 ha fatto parte di un gruppo musicale, i Mambo 24, e nel 2008 viene per la prima volta chiamato a suonare con Noemi, per sostituire il suo storico bassista.

Nonostante l’impegno importante con la cantante dalla chioma fulva, continua a collaborare anche con altri grandi nomi della musica, da Dado a Niccolò Fabi, da Rossana Casale agli Almamegretta. Nel 2010 entra ufficialmente a far parte del gruppo di supporto a Noemi e comincia così ad accompagnarla in tour nei principali palazzetti italiani e addirittura negli stadi, in apertura di alcune date di Vasco Rossi.

Cosa fa oggi Gabriele Greco?

Perennemente presente nelle principali avventure artistiche di Noemi, Gabriele ha con successo portato avanti nel corso degli anni anche tanti progetti in ambito jazz, fusion, blues e altri generi musicali meno vicini al gusto mainstream del nostro paese.

La vita privata di Gabriele Greco: moglie e figli

Gabriele e Noemi, alias Veronica Scopelliti, si sono conosciuti per motivi professionali e sono rimasti per dieci anni fidanzati prima di arrivare al grande passo. Si sono sposati nel 2018 nella loro città del cuore, Roma, in particolare nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Lo ha raccontato alcuni anni fa la stessa cantante: “Ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti“. E altre arriveranno in futuro. Che possano a breve diventare anche genitori?

Sai che…

– Si è diplomato nel 2002 presso il liceo scientifico Aristotele di Roma, e successivamente ha conseguito la laurea in scienze politiche presso l’Università degli Studi Roma Tre.

– Per il Capodanno 2024 è stato protagonista sui social di Noemi di un sorprendente scatto hot, una rarità per la loro storia.

– Gabriele lavora principalmente come insegnante di musica.

– Ha suonato anche con il Soul Jazz Impact Trio, il Pozzovio Quartet e altri gruppi di stampo jazz.

