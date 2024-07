Chi è Francesco Monte, l’ex tronista diventato cantante

Francesco Monte: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’ex tronista con la passione per la musica.

Lo abbiamo conosciuto tutti come un corteggiatore di Uomini e donne, poi diventato tronista. Da qualche tempo a questa parte, però, Francesco Monte ha iniziato una nuova carriera, ed è pronto a sfondare anche in Italia da un momento all’altro come cantante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sul suo lavoro e sulla sua vita privata.

Chi è Francesco Monte: biografia e carriera

Francesco Maria Monte è nato il 20 maggio 1988 a Taranto sotto il segno del Toro. Dopo il diploma si è iscritto alla facoltà di Economia, ma durante gli anni universitari comincia la sua attività da modello per cercare di guadagnare qualcosa. Una scelta che si rivela più che corretta.

Microfono cantante

Diventato famoso come tronista di Uomini e donne, ha proseguito la sua carriera televisiva negli anni successivi partecipando a trasmissioni come L’isola dei famosi, il Grande Fratello Vip e, nel 2019, Tale e quale show. Un’esperienza, quest’ultima, che lo ha portato ad avvicinarsi alla musica.

Chiuso con un ottimo secondo posto il percorso nel programma Rai, Fancesco comincia la sua carriera nel mondo delle sette note. Nel 2020 rientra tra i semifinalisti di Sanremo Giovani, ma non riesce a conquistare la finale. Nel 2023 ha preso invece parte a Una voce per San Marino, senza riuscire a vincere e vedendo sfumata la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest.

Cosa fa oggi Francesco Monte

Nonostante le difficoltà, non si sarebbe arreso e continuerebbe a studiare per cercare di diventare un cantante a tutti gli effetti. Negli ultimi tempi, per dare una svolta alla sua carriera, ha adottato il nome d’arte Kinari.

La vita privata di Francesco Monte: moglie e figli

Dopo un tira e molla con la ragazza scelta durante la sua avventura da tronista a Uomini e donne, Teresanna Pasquale, Francesco è salito agli onori della cronaca del gossip più volte per storie con donne famose. Tra queste Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, Giulia Salemi e, in tempi più recenti, la modella Isabella De Candia. Non sappiamo se attualmente sia single o stia proseguendo la sua storia con la sua ultima fiamma.

Sai che…

– Tra le sue passioni ci sono il mare e lo sport, in particolare la canoa.

– Ha preso parte a un video della cantante Nancy Coppola.

– Dopo un periodo negli Stati Uniti, sembra sia andato a vivere negli ultimi tempi a Ibiza.

– Non sappiamo quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Francesco Monte ha un account ufficiale da milioni di follower. È presente anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Francesco Monte, in arte Kinari, ecco una playlist presente su Spotify: