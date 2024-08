Chi è Franca Gandolfi, la vedova di Domenico Modugno

Franca Gandolfi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice e soubrette che sposò Domenico Modugno.

Famosa come moglie di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana, Domenico Modugno, Franca Gandolfi è stata a sua volta un’importante artista, in particolare come attrice, soubrette e cantante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Franca Gandolfi: biografia e carriera

Franca Guarnaccia, poi Franca Gandolfi, è nata a Messina il 27 novembre 1932 sotto il segno del Sagittario. Figlia di un comandante d’aereo, è cresciuta nell’aeroporto di Palermo. Appassionata di musica e cinema fin da ragazza, è riuscita molto presto a cominciare la propria carriera artistica come soubrette, attrice e cantante. La sua vita cambia però completamente quando conosce Domenico Modugno, l’uomo di cui si innamora.

Domenico Modugno

Per quanto riguarda la sua carriera, si ricordano soprattutto i suoi fasti tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta come interprete di cabaret e del teatro di rivista. Nel mondo del cinema ha recitato dal 1952 al 1963, anno del suo ritiro dalle scene, voluto fortemente per dedicarsi alla famiglia.

Come cantante ha inciso pochi brani, insieme a Modugno: La cicoria/Ninna nanna nel 1954, La sveglietta/La barchetta dell’ammuri nello stesso anno e Musetto/Io, mammeta e tu nel 1955.

Cosa fa oggi Franca Gandolfi

Continua, nonostante l’età, a testimoniare la grandezza di Domenico Modugno, uomo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra musica, anche grazie a lei.

La vita privata di Franca Gandolfi: marito e figli

L’amore di Franca e Domenico non è stato a prima vista, come raccontato dalla stessa Gandolfi. Lui aveva la fama di dongiovanni, e lei lo tenne a lungo alla larga, salvo poi cedere al suo fascino e al suo mondo interiore, quello del giovane ragazzo pieno di fantasia proveniente dall’estremo Sud, un fascino che le ricordava se stessa.

Si sono sposati nel 1955 e da allora non si sono più lasciati, anche se Franca ha ricordato che ha dovuto perdonargli tanto per salvare il loro matrimonio. Dall’unione sono nati tre figli, Marco nel 1958, Massimo e Marcello nel 1966.

Chi era Domenico Modugno, il marito di Franca Gandolfi

Domenico Modugno nacque a Polignano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928 sotto il segno del Capricorno. Genio della musica italiana, ma anche attore, regista e politico, ha scritto in tutta la sua carriera circa 230 canzoni, vincendo quattro Festival di Sanremo. Storico rimane il successo con Nel blu dipinto di blu, probabilmente la canzone italiana più famosa di tutti i tempi. Morì a Lampedusa il 6 agosto 1994.

Sai che…

– Ha avuto l’onore di lavorare anche con Totò.

– Il suo ruolo, nella miniserie televisiva Volare – La grande storia di Domenico Modugno, è stato interpretato da Kasia Smutniak.

– Non sappiamo dove vive oggi Franca Gandolfi.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.