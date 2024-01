Chi è FKA Twigs, la popstar britannica vittima di censura per una sua foto

FKA Twigs: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’artista britannica di origine giamaicana paladina del trip hop.

FKA Twigs è una delle più importanti artiste della scena trip hop e urban britannica. Cantautrice e ballerina, ha dimostrato nel corso degli anni Duemila di avere un talento polivalente, capace di farle raccogliere consensi in ogni sua esibizione. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa incredibile artista salita alla ribalta in Italia per una censura.

Chi è FKA Twigs: biografia e carriera

Tahliah Debrett Barnett, questo il vero nome di Twigs, è nata a Cheltenham, in Inghilterra, il 17 gennaio 1988 sotto il segno del Capricorno. Cresciuta nelle campagne del Regno Unito, si è trasferita a Londra solo a 17 anni per inseguire una carriera da ballerina.

FKA twigs

Ha debuttato nel mondo della musica il 4 dicembre 2012 con il suo primo EP, diffuso tramite internet. Nell’estate successiva, ha lanciato il singolo Water Me:

Forte di un discreto successo, ha pubblicato subito dopo un secondo EP, in preparazione del suo primo album, LP1, pubblicato il 6 agosto 2014.

Il suo secondo album, Magdalene, è uscito nel 2019. Da questo disco è stato estratto il singolo Holy Terrain, in collaborazione con Future:

Cosa fa oggi FKA Twigs?

Anche in epoca post Covid la cantante ha continuato a pubblicare singoli e a impegnarsi in mille progetti in grado di raggiungere i vertici delle classifiche soprattutto nel Regno Unito. In attesa di lanciare il suo nuovo album, ha pubblicato nel 2022 un mixtape e nel 2024 è tornata a far parlare di sé per un incredibile caso di censura.

Testimonial di una campagna pubblicitaria di Calvin Klein, si è vista censurare una sua foto dall’Advertising Standards Authority in seguito alla denuncia di due persone che vedevano nel suo scatto un’eccessiva “sessualizzazione” e la trasformazione del suo corpo in un “oggetto sessuale stereotipato“.

Una censura che ha mandato la popstar su tutte le furie, come affermato dalla stessa cantante in un post sui social: “Non vedo uno stereotipo dell’oggetto sessuale, vedo una donna di colore forte e bella il cui corpo ha superato più dolori di quanti possiate immaginare“.

Di seguito lo scatto incriminato:

FKA Twigs: la discografia in studio

2014 – LP1

2019 – Magdalene

La vita privata di FKA Twigs: chi è il fidanzato?

La vita privata di Twigs è stata spesso sotto i riflettori, anche perché la popstar britannica ha avuto e ha tutt’oggi fidanzati piuttosto famosi. Fino a poco tempo fa, infatti, l’artista era la compagna dell’attore Robert Pattinson, famoso per essere uno dei protagonisti della saga Twilight.

Al termine della loro storia, però, Twigs ha iniziato una relazione importante con un altro attore, Shia LaBeouf. La loro storia non è però finita nel migliore dei modi. Nel dicembre 2020 la cantante ha infatti denunciato l’attore per abusi sessuali, aggressione e inflizione di distress emotivo. Nella sua difesa LaBeouf ha respinto le accuse affermando di essere stato per anni “abusivo” verso se stesso e di aver ferito tante persone attorno a lui.

Sai che…

– Twigs è alta 1 metro e 58.

– Ha origini giamaicane da parte di padre.

– Come ballerina è apparsa in alcuni video musicali di Ed Sheeran, Kylie Minogue e Jessie J.

– Cosa significa FKA Twigs? La sigla FKA sta per ‘Formerly Known As’, ovvero ‘precedentemente conosciuta come’, mentre twigs (ramoscelli) è un soprannome che si è guadagnata grazie al su particolare modo di piegare le articolazioni.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– FKA Twigs ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di FKA Twigs, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM