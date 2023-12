Andiamo alla scoperta di alcune curiosità su Federica Abbate, autrice di brani di successo e finalista di Sanremo Giovani nel 2020.

Federica Abbate è una sorta di donna ombra di alcuni dei più grandi successi in Italia degli ultimi anni. Dopo anni di fortunata carriera come autrice, l’ancor giovane Federica ha finalmente deciso di mettersi in gioco solo negli ultimi anni, ma senza il successo meritato. Ma chi è Federica Abbate? Andiamo alla scoperta di alcuni dettagli sulla sua carriera, le sue canzoni migliori e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Federica Abbate: biografia e carriera

Nata il 23 gennaio 1991 sotto il segno dell’Aquario, la milanese Federica Abbate figura come autrice di alcuni brani di grandissimo successo. Queste alcune delle sue canzoni: Roma-Bangkok (Baby K e Giusy Ferreri), Nessun grado di separazione (portato a Sanremo da Francesca Michielin) e L’amore eternit (Noemi e Fedez). Tanto per avere un’idea del suo impatto sulla nostra musica.

Federica Abbate

Cresciuta con la passione per la musica, da bambina Federica ha imparato molto presto a suonare il pianoforte, diventando fin da subito in grado di riprodurre sulla tastiera qualunque brano ascoltato. Nonostante questo talento, la carriera musicale è iniziata tardi, dopo aver portato a termine gli studi con una laurea in sociologia.

D’altronde, tutte le volte che aveva provato a far decollare la propria passione, aveva subito cocenti delusioni: da Area Sanremo al Festival di Lunezia, passando per Castrocaro. Il 2013 è però il suo anno: vince Genova x voi, una sorta di talent per autori, e ottiene un contratto in esclusiva con la Universal Music. Ovviamente, solo come autrice.

Quell’anno scrive il brano Danzeremo a luci spente con Lelio Morra e lo cede a Deborah Iurato, che lo include nel proprio album e contemporaneamente vince Amici. Nei primi mesi del 2016 collabora con Emis Killa come vocal coach nel programma The Voice of Italy, e a marzo firma un contratto come cantautrice (e non solo autrice) con la Carosello (all’epoca casa discografica dei Thegiornalisti, per intenderci).

La sua prima canzone di discreto successo è Fiori sui balconi, seguita da A me ci pensi mai. Nel frattempo diventa special guest nel tour Anime di carta di Michele Bravi. Il 18 maggio del 2018 arriva quindi il suo debutto discografico, con un EP di sei tracce intitolato In foto vengo male. Tra questi sei brani è presente Pensare troppo mi fa male, in featuring con Marracash e prodotto da Takagi & Ketra (a loro volta produttori di Roma-Bangkok).

Sono sempre i due producer talentuosi a spingerla verso Sanremo Giovani nel 2018, competizione a cui prende parte con il brano Finalmente, una “dichiarazione d’indipendenza da chi ‘non ci vuole bene’ e ‘da chi ci vuole sempre cambiare'”. Anche in questo caso però non riesce a conquistare la vittoria, ed è costretta a tornare al suo lavoro di cantautrice solo vicina al mainstream.

Nel 2019 ci riprova e torna tra i venti semifinalisti di Sanremo Giovani. Anche in questo caso non riesce però ad aggiudicarsi il trionfo.

Cosa fa oggi Federica Abbate?

Tornata nel 2023 in gara a Sanremo come autrice di canzoni tra cui Due di Elodie e Supereroi di Mr. Rain, a settembre ha lanciato il suo primo album da solista, Canzoni per gli altri, anticipato da un singolo in collaborazione con Elisa:

La vita privata di Federica Abbate: chi è il fidanzato?

Sulla vita privata di Federica Abbate non si conoscono molti dettagli. Non sappiamo se abbia un fidanzato, ma di certo gli amici non le mancano! La talentuosa cantautrice ha infatti un account Instagram ufficiale in cui mostra alcuni scatti riguardanti le sue giornate, la sua carriera e le esperienze vissute con colleghi e altri personaggi relativi al mondo della musica.

Sai che…

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Federica Abbate.

– Dove vive Federica Abbate? Per questioni di lavoro potrebbe essere rimasta a Milano.

– Su Instagram Federica Abbate ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Federica Abbate, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM