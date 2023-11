Fausto Pinna: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul produttore musicale che ha rubato il cuore di Iva Zanicchi.

C’è un uomo che da anni accompagna nella vita privata una grande donna come Iva Zanicchi. Stiamo parlando di Fausto Pinna, il suo amato compagno, una sorta di angelo custode che ha saputo far ‘rinascere’ la cantante e conduttrice dopo la fine del suo matrimonio con Antonio Ansoldi.

Un uomo che, tra l’altro, non solo è stato un fedele compagno, ma anche un’importante spalla nel mondo della musica, essendo un produttore di lunghissimo corso. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Fausto Pinna: biografia e carriera

Fausto Pinna è nato in Sardegna nel 1950. La data precisa non è mai stata confermata, anche perché Fausto, nonostante abbia lavorato per anni ai margini del mondo dello spettacolo, non ha mai amato prendersi le luci della ribalta.

Iva Zanicchi

Produttore musicale per mestiere, ha avuto modo di lavorare con Iva in album come Care colleghe. E proprio quella collaborazione ha dato il ‘la’ alla loro storia, una delle più importanti nel mondo dello spettacolo negli ultimi trent’anni.

La malattia di Fausto Pinna

Il compagno di Iva Zanicchi lotta da anni con un tumore. Che tipo di tumore? Si tratta di un cancro al polmone, diagnosticatogli la prima volta nel 2020. A proposito della malattia, in un’intervista a Di Più Iva ha raccontato: “Fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava non si potesse fare più nulla“.

Nonostante questo, i due non hanno mai smesso di lottare, e ancora oggi stanno cercando di uscire da questo incubo unendo le loro forze. Tra l’altro, dopo quanto accaduto Fausto vorrebbe anche che lei smettesse di fumare.

La vita privata di Fausto Pinna: la storia con Iva Zanicchi

I due hanno iniziato una relazione d’amore proprio nel 1987, dopo aver lavorato insieme. Iva era allora reduce dalla fine del suo matrimonio Antonio Ansoldi. Bisognosa di nuova stabilità, la cantante trovò proprio in Fausto un’ancora e un sostegno, e da allora non si sono più lasciati, anche se non si sono mai uniti tramite nozze, né religiose né civili.

Cosa li ha spinti a non sposarsi? Lo ha spiegato la stessa Iva in un’intervista di qualche tempo fa. A quanto pare, alla base di questa decisione ci sarebbe la mancanza di desiderio di un’unione definitiva proprio da parte della cantante. Una decisione che è sempre stata accettata con rispetto da Fausto.

Sai che…

– Fausto Pinna non ha alcun account sui social network.

– Nonostante qualche tentazione, lui e la sua Iva non si sono mai traditi e sono rimasti fedeli l’un l’altro.

– Il segreto del loro amore? A quanto pare, anche il sesso, che secondo la cantante non ha età o limitazioni.

