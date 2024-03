Chi è Fahree, il cantautore azero protagonista all’Eurovision 2024

Fahree: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore dell’Azerbaigian protagonista all’Eurovision.

Sono tanti i paesi dell’ex Unione sovietica che approfittano della vetrina dell’Eurovision per far conoscere i propri talenti. Tra questi anche l’Azerbaigian, che nel 2024 ha scelto di presentare nella kermesse eurovisiva un cantautore che ha scelto d’inseguire il proprio sogno spinto dalla pandemia da Covid. Stiamo parlando di Fahree. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Fahree: biografia e carriera

Fəxri İsmayılov, questo il vero nome di Fahree, è nato a Baku, capitale dell’Azerbaigian, il 10 aprile del 1995 sotto il segno dell’Ariete. Venuto al mondo in una famiglia di artisti, inizialmente ha scelto di seguire un percorso differente per la propria carriera. Si è impegnato negli studi, conseguendo la laurea e il master in giurisprudenza all’Università statale di Baku.

A fargli cambiare completamente prospettive di vita è la pandemia da Covid. In questo periodo di stop di ogni attività sceglie infatti di dedicarsi maggiormente alla sua passione per la musica, con l’obiettivo d’inseguire il proprio sogno di diventare un musicista.

Nel 2022 debutta quindi con il singolo Dance per l’etichetta discografica Beat Music, per poi proseguire con due nuovi singoli in lingua azera Apardı uzaqlara e Yollar, riuscendo a ottenere discreto successo in patria.

Cosa fa oggi Fahree?

La grande occasione della vita per Fahree arriva il 7 marzo 2024, quando viene scelto dall’emittente televisiva ITV tra i candidati per rappresentare l’Azerbaigian all’Eurovision. Con la sua Özünlə apar, in collaborazione con il cantante mugham (genere di musica popolare azera riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco) İlkin Dövlətov, riesce a conquistare la qualificazione e a guadagnarsi un posto all’evento di Malmö.

La vita privata di Fahree: moglie e figli

Non sappiamo se il cantante azero sia fidanzato o sia single. Non dovrebbe comunque essere sposato né avere dei figli.

