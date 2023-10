Don Henley: la carriera, la vita privata e le curiosità sul batterista e cantante degli Eagles, la storica band di Hotel California.

Tra i non molti batteristi-cantanti che hanno fatto la storia della musica, ricordiamo senza ombra di dubbio Don Henley. Voce principale degli Eagles, l’artista ha contribuito a rendere magico il sound di una delle band di maggior successo di sempre. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Don Henley: biografia e carriera

Donald Hugh Henley è nato a Linden, in Texas, il 22 luglio 1947 sotto il segno del Cancro. Da sempre appassionato di musica, inizia la sua carriera con una breve esperienza negli Shiloh, per poi suonare nel gruppo di supporto di Linda Ronstadt insieme a Glenn Frey. I due maturano subito un certo feeling, e dopo pochi mesi decidono di fondare un nuovo gruppo gli Eagles, che debutta nel 1972 con un eponimo album.

batteria

Artista completo, capace di suonare le percussioni, cantare e anche di comporre grandi musiche, Don diventa subito il principale autore della band insieme a Frey, mettendo la firma in capolavori come Hotel California e Desperado. Di seguito l’audio di quest’ultimo:

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1980, dà vita a una carriera solista che si concretizza in tre album pubblicati negli anni Ottanta. La sua maggior hit al di fuori della band è The Boys of Summer, dall’album Building the Perfect Beast.

Nel 1994 gli Eagles tornano a suonare insieme, ma Don non rinuncia alla sua carriera solista, e pubblica altri due album. Cosa fa oggi Don Henley? Per il momento continua a suonare saltuariamente. Dopo la morte di Glenn Frey, ha infatti sciolto ufficialmente gli Eagles. Ma un tour d’addio non è certo un’ipotesi improbabile…

Don Henley: la discografia da solista in studio

1982 – I Can’t Stand Still

1984 – Building the Perfect Beast

1989 – The End of the Innocence

2000 – Inside Job

2015 – Cass County

La vita privata di Don Henley: moglie e figli

Don Henley ha avuto diverse relazioni importanti, tra cui quella con Stevie Nicks, storica cantante dei Fleetwood Mac. Si è sposato nel 1995 con Sharon Summerall.

Al loro matrimonio hanno suonato artisti del calibro di Bruce Springsteen, Sting, Billy Joel, John Fogerty, Jackson Browne, Sheryl Crow, Glenn Frey e Tony Bennett. Dalla loro unione sono nati tre figli, due ragazze e un ragazzo. Purtroppo negli scorsi anni è stata diagnosticata alla moglie una forma di sclerosi multipla.

Sai che…

– Don Henley è alto 1 metro e 78.

– È stato inserito nella hall of fame dei songwriter.

– Don è stato arrestato nel 1980 per aver contribuito alla prostituzione minorile, dopo che una ragazza di sedici anni fu trovata nuda e in overdose da cocaina in casa sua.

– Don vive a Dallas, in Texas, ma ha anche una casa a Hollywood. Nel 2012 è stato inserito nella classifica dei batteristi più ricchi, con circa 200 milioni di dollari di patrimonio.

– Su Instagram Don Henley non ha un account ufficiale, ma comunica tramite quello della band.

